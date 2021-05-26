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26 мая 13:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:51
Армия
Пашинян заявил о напряженности на армяно-азербайджанской границе
13:49
Армия
Путин подписал закон об упрощении медкомиссии для ряда призывников
13:46
Происшествия
В Чите поймали группировку черных риелторов
13:46
Политика
Политологи назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
13:44
Политика
Кремль пока не планирует присутствие журналистов на саммите Путина и Байдена
13:41
Армия
НМ ЛНР: Украина использует РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе
13:40
Общество
Инклюзивная экспедиция проходит на Куршской косе
13:38
Шоу-бизнес
Садальский после заявлений о свадьбе с Максаковой показал «беременный» живот
13:38
Общество
Москвичей предупредили о надвигающихся грозах
13:38
Общество
Власти Финляндии прекратили сотрудничество с «Белавиа»
13:36
Общество
Калининградский аэропорт планирует принять рекордное количество гостей в истории
13:36
Политика
Песков пообещал консульскую защиту задержанной в Белоруссии россиянке
13:36
Происшествия
Адвокат россиянки Софии Сапеги получил разрешение на встречу с ней в Минске
13:35
Общество
Первая в России лаборатория криологии Земли откроется на Ямале
13:34
Общество
Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса
13:33
Политика
Песков: Россия обсудит с США конкретное место саммита в Женеве
13:30
Общество
Часть школ на Украине лишились права зачислять девятиклассников в старшие классы
13:29
Спорт
Маринато Гильерме признан лучшим голкипером сезона РПЛ
13:29
Политика
Успешные испытания С-500 «Прометей» сделали Россию неуязвимой для гиперзвука
13:27
Экономика
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Бастрыкин объявил выговоры руководителям региональных СУ СКР за жилье для сирот

Происшествия
Бастрыкин объявил выговоры руководителям региональных СУ СКР за жилье для сирот
sledcom.ru  /  sledcom.ru

Барнаул, 26 мая. Председатель Следственного комитета РФ провел оперативное совещание по вопросам о защите прав детей-сирот на обеспечение жильем. На нем он заслушал доклады руководителей региональных СКР из наиболее проблемных территорий. В Кемеровской и Курганской областях, Кабардино-Балкарии, Алтайском крае ситуация остается стабильно неблагополучной. Александр Бастрыкин остался недоволен результатами работы по расследованию уголовных дел этой категории, в связи с чем к руководителям этих территориальных подразделений будут применены меры дисциплинарного взыскания (выговор).

Известно, что в этих регионах остается очень много очередников. Запланированные объемы намеченного к выделению жилья снижаются, а самый низкий коэффициент обеспечения жильем сирот отмечен в Мордовии, Ингушетии, Калмыкии, Кабардино-Балкарской республике, Алтайском и Забайкальском краях, Омской области и в других территориях.

Есть также проблема неполного освоения выделенных на это бюджетных средств. Она возникает из-за нераспорядительности и служебных злоупотреблений. Выявляются различные нарушения, в том числе при проведении аукционов, завышается стоимость, где-то получают вознаграждения за прием в эксплуатацию неблагоустроенного жилья. И это далеко не полный перечень. Только в 2020 году следователи возбудили 244 подобных уголовных дела. В новом году еще 88, из них 38 уже в суде — они расследуются в отношении ряда глав администраций муниципалитетов.

Зимой 2021 года СМИ сообщали о том, что в алтайском Минстрое прошли обыски. В халатности теперь подозревают бывшего руководителя подведомственного КГКУ «Региональное жилищное управление». Выяснилось, что чиновник мог злоупотреблять полномочиями. Якобы, он распорядился покупать квартиры только в крупных населенных пунктах. При этом жилье должны были получить 757 сирот, но повезло лишь 356 из них. Остальные ждут очереди там, где закупки и вовсе не проводились. Кроме того, был вынесен ряд судебных решений, по которым сироты были обязаны получить жилье, средства на это были, только вот результата нет. Сейчас чиновнику грозит шесть лет колонии, расследование продолжается. 

В региональном Минстрое ФАН рассказали, что сейчас в очереди на получение жилья находятся около 6 тысяч человек. Некоторые из них даже покидают регион, понимая, что с такими темпами могут ждать жилья даже не 10 лет. За 4 года таких было почти 50 человек. А еще 11 умерли, не дождавшись своих квадратных метров.

россия бастрыкин скр барнаул скрф
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Все новости / Происшествия / Бастрыкин объявил выговоры руководителям региональных СУ СКР за жилье для сирот
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