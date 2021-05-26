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13:51
Армия
Пашинян заявил о напряженности на армяно-азербайджанской границе
13:49
Армия
Путин подписал закон об упрощении медкомиссии для ряда призывников
13:46
Происшествия
В Чите поймали группировку черных риелторов
13:46
Политика
Политологи назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
13:44
Политика
Кремль пока не планирует присутствие журналистов на саммите Путина и Байдена
13:41
Армия
НМ ЛНР: Украина использует РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе
13:40
Общество
Инклюзивная экспедиция проходит на Куршской косе
13:38
Шоу-бизнес
Садальский после заявлений о свадьбе с Максаковой показал «беременный» живот
13:38
Общество
Москвичей предупредили о надвигающихся грозах
13:38
Общество
Власти Финляндии прекратили сотрудничество с «Белавиа»
13:36
Общество
Калининградский аэропорт планирует принять рекордное количество гостей в истории
13:36
Политика
Песков пообещал консульскую защиту задержанной в Белоруссии россиянке
13:36
Происшествия
Адвокат россиянки Софии Сапеги получил разрешение на встречу с ней в Минске
13:35
Общество
Первая в России лаборатория криологии Земли откроется на Ямале
13:34
Общество
Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса
13:33
Политика
Песков: Россия обсудит с США конкретное место саммита в Женеве
13:30
Общество
Часть школ на Украине лишились права зачислять девятиклассников в старшие классы
13:29
Спорт
Маринато Гильерме признан лучшим голкипером сезона РПЛ
13:29
Политика
Успешные испытания С-500 «Прометей» сделали Россию неуязвимой для гиперзвука
13:27
Экономика
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Политологи назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Политика
Политологи назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Важнейшей темой для обсуждения на предстоящей встрече президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко станет дальнейшая интеграция двух союзных государств. Тогда как «казус Протасевича», если и будет затронут, то лишь как периферийная тема.

Об этом ФАН рассказали директор Института политических исследований Сергей Марков, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич и генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. Три политолога поделились своими прогнозами о содержании переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко на встрече 28 мая в Сочи.

Политологи дали неоднозначный прогноз по итогам встречи Путина и Лукашенко
Федеральное агентство новостей  / Вячеслав Дружинин

Серьезные процессы от Бреста до Камчатки

Сергей Марков полагает, что переговоры лидеров двух стран будут включать закрытую и открытую части встречи. Он считает, что в кулуарных беседах Путина и Лукашенко будут обсуждаться вопросы дальнейшего сближения России и Белоруссии.

«Я думаю, что усиление интеграции будет обсуждаться в закрытой части, — выразил мнение эксперт. — В открытой части будет обсуждаться обычное сотрудничество. Полагаю, что Владимир Путин хотел бы воспользоваться сформированным ранее желанием Евросоюза пойти по пути деэскалации в отношениях с Россией, поэтому он не хочет «протравить» Запад. Он не будет чрезмерно шокировать ЕС интеграцией с Лукашенко, против которого Брюссель только что объявил беспрецедентные санкции».

По мнению политолога, политические решения об интеграции, принятые на встрече двух президентов, начнут осуществляться только после того, как Евросоюз примет и начнет реализовывать меры по налаживанию отношений с Россией.

В свою очередь, Николай Межевич отметил, что события в мире происходят с такой интенсивностью, что два президента союзных государств обязаны часто встречаться — их подталкивает к этому сама жизнь. Политолог считает, что во время переговоров будет обсуждаться широчайший круг вопросов, в том числе события текущей недели.

Однако главной темой встречи будет интеграция.

«Естественно, ключевыми, не конъюнктурными, а постоянными, долгими являются именно вопросы интеграции — это главное, но и самое сложное, — рассказал эксперт. — Вопрос о беглом Протасевиче? Честно говоря, это не уровень двух президентов — много чести. А вот вопросы начиная с интеграции в экономике и заканчивая интеграцией в политике, но при этом взаимного уважения к суверенитету — это действительно далеко не самая простая конструкция в теории, а тем более практике международных отношений».

В целом, Межевич уверен, что Владимиру Путину и Александру Лукашенко будет о чем поговорить.

«Главное — не надо кричать, что никто опять ни о чем не договорился, — отметил собеседник ФАН. — Люди годами обсуждают, в какой цвет покрасить стену кухни. А тут речь идет о серьезнейших процессах, затрагивающих Европу и Азию от Бреста до Камчатки».

Политологи дали неоднозначный прогноз по итогам встречи Путина и Лукашенко
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Лукашенко не бросится в объятия России

По мнению Павла Данилина, ошибочно полагать, что у президента Белоруссии сузилась свобода маневра в связи с произошедшими событиями вокруг задержания Романа Протасевича, а также считать, что давление ЕС на Лукашенко направит его в сторону усиления интеграции с Россией.

«Маневр Лукашенко сильно сузился, когда он находился под угрозой прямого свержения в августе-сентябре прошлого года, — поделился своими соображениями эксперт. — Тогда была даже угроза его жизни. Но я напомню, что за несколько дней до этого Лукашенко арестовал три десятка граждан России, из-за чего достаточно сильно поссорился с Москвой. Надо сказать, что даже это не сильно повлияло на взаимоотношения между нашими странами и не загнало Лукашенко в угол».

Данилин добавил, что в настоящее время мы наблюдаем продолжающийся дрейф Александра Лукашенко от позиции одного из потенциальных центров антироссийских сил, которую он занимал с 2014 года, в сторону возврата к концепции «последний диктатор Европы».

«Напомню, что в течение примерно 15 лет Лукашенко обладал этим «титулом» диктатора, — обратил внимание собеседник агентства. — Но потом, где-то с 2008 года, когда начались оранжевые революции и Запад стал входить в жесткую конфронтацию с Россией, на Лукашенко стали смотреть как на некоего возможного лидера антироссийских, но при этом не вызывающих сильную неприязнь внутри России, сил».

Политологи дали неоднозначный прогноз по итогам встречи Путина и Лукашенко
Агентство городских новостей Москва  / Александр Авилов

Данилин отметил, что позиция белорусского лидера сегодня не стала более уязвимой по сравнению с той, какой она была до инцидента с Ryanair.

«А уж позиция Лукашенко в сентябре 2020-го, по сравнению с нынешней, — так это вообще небо и земля, — обратил внимание политолог. — Он был тогда фактически распят, но даже тогда не стал серьезным образом менять политический курс, не стал направляться на интеграцию. Да, в ходе беседы президентов, безусловно, будут затронуты вопросы интеграционного характера, будут затронуты и вопросы этой несчастной Ryanair. Однако я бы не стал говорить о том, что Лукашенко возьмет и бросится к нам в объятия. С ним это не работает».

Напомним, что президент Белоруссии на этой неделе посетит Россию и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча запланирована на пятницу, 28 мая.

Ранее известный политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что информационное пространство Белоруссии станет здоровее после операции по задержанию экс-редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

россия сергей марков евросоюз белоруссия александр лукашенко павел данилин ryanair владимир путин роман протасевич николай межевич
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