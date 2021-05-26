Двух рыбаков, пропавших без вести в Тульской области, нашли мертвыми

Тула, 26 мая. Несколько дней поисков двух рыбаков, пропавших без вести, завершились обнаружением их трупов.

Сообщение о необходимости розыска мужчин в возрасте 27 и 35 лет поступило в правоохранительные органы. Согласно имевшейся информации, 20 мая двое жителей Тулы отправились на рыбалку в Алексинский район. На надувной лодке они уплыли от берега пруда, после чего назад уже не вернулись. Начиная с 21 мая велись широкомасштабные поисковые мероприятия. На территории водоема работали не только следователи, но и спасатели, водолазы. С применением специальной техники, глубоководного аппарата и эхолотов удалось найти тела погибших.

«Тела обнаружены на расстоянии около 20 метров от берега на глубине около 4 метров. В настоящее время они подняты на поверхность и направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Видимых телесных повреждений на погибших не обнаружено», — сообщает пресс-служба СУСК России по Тульской области.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство». Проводимые следственные действия позволят выяснить все детали случившегося.

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