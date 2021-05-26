Двух рыбаков, пропавших без вести в Тульской области, нашли мертвыми

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 13:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:51
Армия
Пашинян заявил о напряженности на армяно-азербайджанской границе
13:49
Армия
Путин подписал закон об упрощении медкомиссии для ряда призывников
13:46
Происшествия
В Чите поймали группировку черных риелторов
13:46
Политика
Политологи назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
13:44
Политика
Кремль пока не планирует присутствие журналистов на саммите Путина и Байдена
13:41
Армия
НМ ЛНР: Украина использует РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе
13:40
Общество
Инклюзивная экспедиция проходит на Куршской косе
13:38
Шоу-бизнес
Садальский после заявлений о свадьбе с Максаковой показал «беременный» живот
13:38
Общество
Москвичей предупредили о надвигающихся грозах
13:38
Общество
Власти Финляндии прекратили сотрудничество с «Белавиа»
13:36
Общество
Калининградский аэропорт планирует принять рекордное количество гостей в истории
13:36
Политика
Песков пообещал консульскую защиту задержанной в Белоруссии россиянке
13:36
Происшествия
Адвокат россиянки Софии Сапеги получил разрешение на встречу с ней в Минске
13:35
Общество
Первая в России лаборатория криологии Земли откроется на Ямале
13:34
Общество
Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса
13:33
Политика
Песков: Россия обсудит с США конкретное место саммита в Женеве
13:30
Общество
Часть школ на Украине лишились права зачислять девятиклассников в старшие классы
13:29
Спорт
Маринато Гильерме признан лучшим голкипером сезона РПЛ
13:29
Политика
Успешные испытания С-500 «Прометей» сделали Россию неуязвимой для гиперзвука
13:27
Экономика
Всемирный банк оценил идею введения в РФ минимального гарантированного дохода
Все новости
26 мая 13:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:51
Армия
Пашинян заявил о напряженности на армяно-азербайджанской границе
13:49
Армия
Путин подписал закон об упрощении медкомиссии для ряда призывников
13:46
Происшествия
В Чите поймали группировку черных риелторов
13:46
Политика
Политологи назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
13:44
Политика
Кремль пока не планирует присутствие журналистов на саммите Путина и Байдена
13:41
Армия
НМ ЛНР: Украина использует РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе
13:40
Общество
Инклюзивная экспедиция проходит на Куршской косе
13:38
Шоу-бизнес
Садальский после заявлений о свадьбе с Максаковой показал «беременный» живот
13:38
Общество
Москвичей предупредили о надвигающихся грозах
13:38
Общество
Власти Финляндии прекратили сотрудничество с «Белавиа»
13:36
Общество
Калининградский аэропорт планирует принять рекордное количество гостей в истории
13:36
Политика
Песков пообещал консульскую защиту задержанной в Белоруссии россиянке
13:36
Происшествия
Адвокат россиянки Софии Сапеги получил разрешение на встречу с ней в Минске
13:35
Общество
Первая в России лаборатория криологии Земли откроется на Ямале
13:34
Общество
Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса
13:33
Политика
Песков: Россия обсудит с США конкретное место саммита в Женеве
13:30
Общество
Часть школ на Украине лишились права зачислять девятиклассников в старшие классы
13:29
Спорт
Маринато Гильерме признан лучшим голкипером сезона РПЛ
13:29
Политика
Успешные испытания С-500 «Прометей» сделали Россию неуязвимой для гиперзвука
13:27
Экономика
Всемирный банк оценил идею введения в РФ минимального гарантированного дохода
Все новости

Двух рыбаков, пропавших без вести в Тульской области, нашли мертвыми

Происшествия
Двух рыбаков, пропавших без вести в Тульской области, нашли мертвыми
Фото СУ СКР по Тульской области  / 

Тула, 26 мая. Несколько дней поисков двух рыбаков, пропавших без вести, завершились обнаружением их трупов.

Сообщение о необходимости розыска мужчин в возрасте 27 и 35 лет поступило в правоохранительные органы. Согласно имевшейся информации, 20 мая двое жителей Тулы отправились на рыбалку в Алексинский район. На надувной лодке они уплыли от берега пруда, после чего назад уже не вернулись. Начиная с 21 мая велись широкомасштабные поисковые мероприятия. На территории водоема работали не только следователи, но и спасатели, водолазы. С применением специальной техники, глубоководного аппарата и эхолотов удалось найти тела погибших.

«Тела обнаружены на расстоянии около 20 метров от берега на глубине около 4 метров. В настоящее время они подняты на поверхность и направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Видимых телесных повреждений на погибших не обнаружено», — сообщает пресс-служба СУСК России по Тульской области.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство». Проводимые следственные действия позволят выяснить все детали случившегося.

Ранее ФАН писал, что в Туле незаконно огородили заборами земли около городского парка.

тульская область происшествие утопленники
Комментировать

Вернуться назад

Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 145730 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 122981 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 72298 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 68684 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 49695 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Все новости / Происшествия / Двух рыбаков, пропавших без вести в Тульской области, нашли мертвыми
Рейтинг@Mail.ru