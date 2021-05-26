За что британской активистке BLM прострелили голову? Колонка Сергея Малинковича

Завзятой английской оппозиционерке Саше Джонсон в свободном и демократичном Лондоне прострелили голову. Лично я первое время после сообщений СМИ о тяжелом ранении Саши ожидал новостей, что Скотланд-Ярд располагает данными о русском следе. Удивительно, но на этот раз, тяжело вздохнув, британские власти подобных версий не выдвигали.

Однако большинство читателей сначала спросит — кто же такая эта несчастная Саша и как такое могло случиться в цитадели демократии?

Саша Джонсон — молодая афроамериканская мама, которая занимается не только и, возможно, не столько воспитанием своих детей, сколько борьбой за права черной общины. 27-летняя обаятельная, надо признать, британка и даже выпускница оксфордского Университета Брукса — один из ярких лидеров английского филиала BLM, знаменитого движения «Жизни чернокожих важны» (Black Lives Matter). Она входит в руководство не самой влиятельной в Великобритании политической партии «Берем инициативу на себя».

Вообще-то, в США за этим движением, борющимся за права чернокожих граждан, действительно стоят миллионы, и дискриминация за океаном совсем не изжита. Но почему расовый вопрос вдруг со всей остротой встал в старой доброй Англии? Похоже, что везде, где рулят англосаксы, дружбой народов и не пахнет.

Когда в США BLM устроило известную движуху, вызванную убийством молодого парня полицейскими, Саша Джонсон приняла эстафету в Лондоне и устроила в Туманном Альбионе серьезные протестные акции. Демонстрации против расизма прошли в крупных британских городах, а также на Шетландских островах и на острове Уайт.

Global Look Press / Thabo Jaiyesimi / Keystone Press Agency

Девушка и ее коллеги убеждены, что и в Англии «на долю черной общины выпадает много несправедливости». И хотя иногда такого рода заявления африканских мигрантов или их потомков в странах Европы выглядят немного преувеличенными, Саше, как говорится, виднее.

С юных лет я привык сочувствовать антирасистской борьбе чернокожих, и вряд ли уже как ветеран советской пионерии что-то смогу изменить в своем мировосприятии. А вот британцы, похоже, разделились в своем отношении к активистам BLM и к проблеме расизма.

Согласно исследованию, чуть более половины взрослого населения Великобритании (55%) считают, что протесты BLM усилили межрасовую напряженность. Среди этнических меньшинств такого мнения придерживаются 44%, и лишь 17% из двух тысяч опрошенных не согласны с этой точкой зрения.

Саша Джонсон посчитала, что эти результаты подтверждают, что «антирасовые протесты обнажили уже существующие противоречия». В то же время параллельное исследование показало, что за последнее время резко выросла доля темнокожего населения, которое столкнулось с дискриминацией: с 74% в 2019 году до 81%. Короче говоря, Англия может вскоре взорваться как кипящий котел.

Была с английской BLM еще одна смешная история. Когда в Америке полиция убила того самого афроамериканца, из-за которого началась революция, столь выгодная Демпартии, многие общественники, профсоюзы и даже футбольные клубы в Англии стали высказывать поддержку чернокожим активистам и даже носить футболки BLM.

И тут вдруг выяснилось, что BLM — это очень левая, антикапиталистическая организация, выступающая, помимо прочего, еще и за создание Палестинского государства и против политики Израиля. А вот это уже для английского высшего общества — красные флажки. Майки с BLM топовые футболисты стали снимать и в антисемитизме BLM обвинять.

А еще Саша Джонсон сказала, что Англии вовсе не нужна полиция. Существование полиции как института мешает бороться за гражданские права, убеждена Джонсон.

И тогда, например, экс-полузащитник «Саутгемптона» Мэтт Ле Тиссье, который раньше по толерантной моде с гордостью нацепил значок BLM, заявил:

«Я не согласен с рядом тезисов этого движения. Это касается отказа от полиции и антикапиталистических взглядов — это я не поддерживаю. Для меня это два ключевых момента».

Потом подумал и добавил, что значок не снимет. Вот в такой противоречивой обстановке и боролась за гражданские и социальные права, как она их понимала, Саша Джонсон. Очень симпатичная левачка в берете под Че и с несколько экзальтированными, на мой взгляд, манерами.

Global Look Press / Thabo Jaiyesimi / Keystone Press Agency

Великобритания говорила России: «Посмотрите, нам такие оппозиционеры не нравятся, но мы же им не мешаем демонстрировать, а что же вы?» И действительно, призадумаешься, бывало: где больше демократии — в Англии или у нас? И вот в самый неподходящий момент означенной оппозиционерке Саше Джонсон просто и демократично стреляют в голову. В то самое время, когда всякие там прозападные либералы комфортно выступают с трибуны петербургского или псковского парламента.

Британское отделение движения BLM и партия Саши после покушения заявили, что потрясены «случившимся с молодой матерью и бесстрашной политической деятельницей, которая была на переднем краю во время многих акций протеста BLM прошлым летом». Но вот подруга раненой активистки, видимо, не очень искушенная в публичной политике женщина, Имарн Эйтон простодушно призналась СМИ, что «там была конкурирущая банда, которая, видимо, узнала, что на вечеринке будет кто-то, кто им не нравится или кому они не доверяют, и они решили проехать мимо и выстрелить в сад». Одна из пуль и попала в Сашу Джонсон.

Где же, товарищи, истина? А истина весьма многогранна.

Если речь идет о разборке банд, то почему прозвучало всего два выстрела? Что-то экономные бандиты попались. Истина и в том, что оппозиционерка, чья мощь и сила далеко не угрожала общественно-политическому строю Великобритании, неоднократно получала в свой адрес угрозы, но полиция на это неизменно не реагировала.

Кстати, Саша, чей образ в беретке и с мегафоном так полюбился черной общине Лондона, — владелица кафе, но при этом заявляла о себе как о лидере рабочего класса. Раненая при попустительстве английской полиции оппозиционерка заявляла, что расизм в английском обществе столь велик, что есть необходимость регистрировать «расовых преступников», лишая работы тех людей, которых обвиняют в «микроагрессии» на рабочем месте. Такой список, утверждает Саша, должен быть похож на перечень сексуальных преступников, составляемый для того, чтобы запрещать педофилам работать учителями.

twitter.com / @SashaJohnsonBM1

Но всегда ли Саша Джонсон правильно могла определить — идет речь о расизме или просто о том, что руководитель недоволен не слишком-то расторопным работником, пусть и не из числа коренных англичан? И чем объяснить, что афроамериканка Джонсон резко нападала на парламентариев-афроамериканцев от левой лейбористской партии Дэвида Лэмми и Дайана Эбботта, которые, по ее словам, ничего не делают для защиты темнокожего населения? Возможно, она считает себя просто более достойной представлять общину в британском парламенте и видела в вышеназванных депутатов своих конкурентов?

Джонсон предлагала создать «общенациональный реестр предполагаемых расистов» и запретить таким людям жить рядом с этническими меньшинствами. Вроде бы все правильно, но кто и на каком основании стал бы решать, кого и в каком порядке отселять? Наконец, резонанс получило видео, где сама Саша Джонсон спорит с чернокожим, неоднократно обзывая его расистским ругательством. В общем, противоречивая личность.

Я без колебаний готов встать в одну колонну демонстрантов с Сашей Джонсон, если речь идет об Англии, но важно, чтобы освободительное движение не превращалось в ультрарадикальное. Расизм отвратителен, какого бы цвета он ни был.

Ладно, пожелаем выздоровления Саше Джонсон, успеха ее оппозиционной партии, которой в демократической Англии угрожают выстрелы из-за угла. Или, может, хаос и анархия угрожают уже всей Англии в целом, невзирая на лица?