Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти

Санкт-Петербург, 26 мая. Сотрудник полиции вывел пожилую женщину из задымленного подъезда в Колпино. Она не могла покинуть здание самостоятельно из-за проблем со здоровьем.

Инцидент произошел на Заводском проспекте. Молодой инспектор ДПС во время патрулирования заметил дым на верхних этажах многоквартирного дома. После этого он вызвал на место ЧП пожарных и начал самостоятельный обход квартир.

Одна их жительниц дома не могла самостоятельно эвакуироваться из-за проблем со здоровьем. Инспектор помог пенсионерке спуститься вниз, а затем вывел ее из подъезда.

Причиной задымления стало возгорание в мусоропроводе. В результате инцидента никто не пострадал.

В Крыму спасли провалившегося в четырехметровый подвал мужчину, сообщал ФАН. В операции были задействованы несколько специалистов.