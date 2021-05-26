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12:24
Армия
Российские военные с 1 октября будут получать повышенное жалование
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Политика
Марков разглядел «неожиданную фишку» в будущей встрече Путина и Байдена
12:21
Политика
Лукашенко заявил о невозможности уличных акций в Белоруссии
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
12:06
Экономика
Премьер-министр Белоруссии допустил ограничение транзита для Запада
12:06
Политика
Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
12:05
Общество
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Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти

Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 26 мая. Сотрудник полиции вывел пожилую женщину из задымленного подъезда в Колпино. Она не могла покинуть здание самостоятельно из-за проблем со здоровьем.

Инцидент произошел на Заводском проспекте. Молодой инспектор ДПС во время патрулирования заметил дым на верхних этажах многоквартирного дома. После этого он вызвал на место ЧП пожарных и начал самостоятельный обход квартир.

Одна их жительниц дома не могла самостоятельно эвакуироваться из-за проблем со здоровьем. Инспектор помог пенсионерке спуститься вниз, а затем вывел ее из подъезда.

Причиной задымления стало возгорание в мусоропроводе. В результате инцидента никто не пострадал.

В Крыму спасли провалившегося в четырехметровый подвал мужчину, сообщал ФАН. В операции были задействованы несколько специалистов.

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