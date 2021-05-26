Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП

Улан-Удэ, 26 мая. Суд вынес приговор бывшему вице-спикеру парламента Баиру Жамбалову по делу об аварии со смертельным исходом.

Из материалов дела следует, что чиновник возвращался с рыбалки на своем личном авто. Он превысил скорость и на полном ходу сбил девушку, которая перебегала дорогу. В результате несовершеннолетняя получила травмы и умерла в больнице. При этом, как установили в СК, фигурант скрылся с места ДТП, а также не оказал никакой помощи сбитому подростку.

Жамбалову назначили шесть лет и один месяц в колонии-поселении. Также его лишили прав на два года, подчеркнули в Следственном комитете.