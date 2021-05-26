В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море

Токио, 26 мая. Отдел береговой охраны Японии проводит расследование в связи с инцидентом в Охотском море, где столкнулись российское торговое судно «Амур» и шхуна «Дай-хати Хокко-мару».

Следователь из комитета по транспортной безопасности страны будет отправлен в Момбецу для изучения всех обстоятельств и причин случившегося. Береговая охрана не исключает возможную халатность, которая повлекла за собой смерть нескольких человек.

Владельцы российского «Амура», столкнувшегося с японской шхуной недалеко от Хоккайдо, не исключают, что причиной ЧП стала плохая видимость, сообщал ФАН. Трое членов экипажа корабля из Японии скончались, а судно дрейфует в акватории Охотского моря вверх дном.