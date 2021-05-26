ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия

Москва, 26 мая. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ужесточит контроль выдачи лицензий на оружие.

Покупка и ношение оружия без медицинского освидетельствования будут запрещены. Сам медосмотр должен проходить только в государственных больницах по месту регистрации и будет включать проверку на употребление наркотических и психотропных веществ.

Согласно законопроекту, результаты медосвидетельствования будут размещены в единой базе, доступ к которой предоставят Росгвардии. Уклонение от медосмотра будет караться лишением права на владение оружием.