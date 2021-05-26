Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики

Минск, 26 мая. Западные прогнозы о застое и падении белорусской экономики не сбылись — она демонстрирует устойчивый рост. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Роман Головченко.

Головченко, выступая в среду, 26 мая, в парламенте Белоруссии, уточнил, что темп роста ВВП страны составил 102,5% на фоне показателей за аналогичный период минувшего года; обеспечен высокий рост объемов промышленного производства — 111% при минимальном уровне складских запасов, добавил премьер Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о возможной мировой войне, начало которой положит конфликт в стране. Глава республики предостерег оппонентов от необдуманных шагов в отношении белорусской стороны.

ЕС приостанавливает инвестиционную помощь Белоруссии в размере 3 млрд евро, пока республика «не станет демократической». Это заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приводит «ФедералПресс».