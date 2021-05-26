Москва высылает сотрудника болгарского посольства

Москва, 26 мая. Россия приняла решение депортировать сотрудника посольства Болгарии в столице.

О зеркальной мере сообщили в МИД РФ. Накануне у агентства Bloonberg появилась информация о высылке российского дипломата болгарской стороной.

«Двадцать шестого мая посол Болгарии Атанус Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata сотрудника посольства Болгарии в России», — гласит заявление ведомства.

Ранее Россия объявила двух болгарских дипломатов персонами нон грата. Москва также приняла меры в качестве ответной реакции на действия Софии.