Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России

Минск, 26 мая. Белоруссия для России ценна так, как и российская сторона для белорусской, заявил глава республики Александр Лукашенко.

С таким заявлением лидер страны выступил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления.

Ранее Лукашенко заявил, что существует потенциальная опасность начала мировой войны, если возникнет вооруженный конфликт в Белоруссии. Белорусский президент предостерег оппонентов от необдуманных шагов в отношении государства.