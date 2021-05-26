Эфир: Почему Джо Байден отступил перед «Северным потоком — 2»



В среду, 26 мая, с 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсуждают варианты завершения строительства «Северного потока — 2».

Президент США Джо Байден публично признал контрпродуктивными дальнейшие санкции в отношении «Северного потока — 2», так как строительство трубопровода, по его словам, практически завершено. Байден добавил, что новые ограничения помешают отношениям США с Европой.

Ранее эту реальность признали и другие западные политики. Так, польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский заявил в беседе с порталом wPolityce:

«Судьба «Северного потока — 2» предрешена: он будет достроен. Американские санкции давали последнюю надежду на то, что проект удастся заблокировать».

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала решение американской администрации отказаться от санкций в отношении «Северного потока — 2».

«Мы уже давно не находимся в односторонней энергетической зависимости от России, но энергетические отношения с Россией сильны», — пояснила она.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша и ряд европейских стран.