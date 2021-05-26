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новостей
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по санитарному делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
16:31
Общество
Увлажняет и восстанавливает: рейтинг лучших кремов для рук в 2021 году
16:30
Ливия
Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая
16:29
Политика
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Эфир: Почему Джо Байден отступил перед «Северным потоком — 2»

  /   Обновлено: 26 мая 2021 16:03
Общество
Эфир: Почему Джо Байден отступил перед «Северным потоком — 2»
Федеральное агентство новостей  / 


В среду, 26 мая, с 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсуждают варианты завершения строительства «Северного потока — 2».

Президент США Джо Байден публично признал контрпродуктивными дальнейшие санкции в отношении «Северного потока — 2», так как строительство трубопровода, по его словам, практически завершено. Байден добавил, что новые ограничения помешают отношениям США с Европой.

Ранее эту реальность признали и другие западные политики. Так, польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский заявил в беседе с порталом wPolityce:

«Судьба «Северного потока — 2» предрешена: он будет достроен. Американские санкции давали последнюю надежду на то, что проект удастся заблокировать».

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала решение американской администрации отказаться от санкций в отношении «Северного потока — 2».

«Мы уже давно не находимся в односторонней энергетической зависимости от России, но энергетические отношения с Россией сильны», — пояснила она.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша и ряд европейских стран.

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сша санкции против россии северный поток - 2 сп-2
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