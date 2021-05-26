Роскосмос отреагировал на инцидент с разрисованным вандалами «Бураном»

Нур-Султан, 26 мая. После инцидента с разрисованным вандалами «Бураном» челнок необходимо передать в один из музеев космонавтики, заявили в госкорпорации «Роскосмос».

Уличные художники изобразили несколько надписей на корпусе космического корабля. Среди них «Добро», «Юра, мы приехали», а также «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле». По словам автора, чтобы попасть на Байконур, им с друзьями пришлось идти два дня по степи.

Роскосмос, в свою очередь, отметил, что необходимо вынести вопрос сохранения уникальных объектов на космодроме на ближайшее заседание Межправительственной казахстанско-российской комиссии по Байконуру. По предварительным данным, челнок изрисовали художники петербургского объединения DobroCrew.