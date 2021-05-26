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Роскосмос отреагировал на инцидент с разрисованным вандалами «Бураном»
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26 мая 12:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:24
Армия
В Швейцарии сообщили о крушении истребителя F-5
12:24
Армия
Российские военные с 1 октября будут получать повышенное жалование
12:22
Политика
Марков разглядел «неожиданную фишку» в будущей встрече Путина и Байдена
12:21
Политика
Лукашенко заявил о невозможности уличных акций в Белоруссии
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
12:06
Экономика
Премьер-министр Белоруссии допустил ограничение транзита для Запада
12:06
Политика
Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
12:05
Общество
Роскосмос отреагировал на инцидент с разрисованным вандалами «Бураном»
Все новости

Роскосмос отреагировал на инцидент с разрисованным вандалами «Бураном»

  /   Обновлено: 26 мая 2021 12:13
Общество
Роскосмос отреагировал на инцидент с разрисованным вандалами «Бураном»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Нур-Султан, 26 мая. После инцидента с разрисованным вандалами «Бураном» челнок необходимо передать в один из музеев космонавтики, заявили в госкорпорации «Роскосмос».

Уличные художники изобразили несколько надписей на корпусе космического корабля. Среди них «Добро», «Юра, мы приехали», а также «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле». По словам автора, чтобы попасть на Байконур, им с друзьями пришлось идти два дня по степи.

Роскосмос, в свою очередь, отметил, что необходимо вынести вопрос сохранения уникальных объектов на космодроме на ближайшее заседание Межправительственной казахстанско-российской комиссии по Байконуру. По предварительным данным, челнок изрисовали художники петербургского объединения DobroCrew.

роскосмос байконур граффити
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