Лукашенко заявил, что в ситуации с самолетом Ryanair думал о безопасности страны

Минск, 26 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с самолетом Ryanair.

Как отметил белорусский лидер, в районе полетов лайнеров расположена Белорусская АЭС, разворот самолета прошел около нее, поэтому нельзя было допустить, чтобы что-то произошло около станции.

«Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?» — высказался Лукашенко.

Политик добавил, что по его распоряжению по тревоге были подняты все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, и переведены в режим боевой готовности.

«По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли», — сказал Лукашенко на заседании с членами парламента.

Президент республики заключил, что не мог допустить, чтобы самолет упал на людей.

Ранее Лукашенко прокомментировал предстоящее всенародное голосование о принятии нового основного закона республики.