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Политика
Марков разглядел «неожиданную фишку» в будущей встрече Путина и Байдена
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Политика
Лукашенко заявил о невозможности уличных акций в Белоруссии
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
12:06
Экономика
Премьер-министр Белоруссии допустил ограничение транзита для Запада
12:06
Политика
Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
12:05
Общество
Роскосмос отреагировал на инцидент с разрисованным вандалами «Бураном»
12:05
Общество
Петербуржцев предупредили об изменении работы станции метро «Нарвская»
12:04
Политика
Лукашенко заявил, что в ситуации с самолетом Ryanair думал о безопасности страны
Все новости

Лукашенко заявил, что в ситуации с самолетом Ryanair думал о безопасности страны

  /   Обновлено: 26 мая 2021 12:12
Политика
Лукашенко заявил, что в ситуации с самолетом Ryanair думал о безопасности страны
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 26 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с самолетом Ryanair.

Как отметил белорусский лидер, в районе полетов лайнеров расположена Белорусская АЭС, разворот самолета прошел около нее, поэтому нельзя было допустить, чтобы что-то произошло около станции.

«Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?» — высказался Лукашенко.

Политик добавил, что по его распоряжению по тревоге были подняты все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, и переведены в режим боевой готовности.

«По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли», — сказал Лукашенко на заседании с членами парламента.

Президент республики заключил, что не мог допустить, чтобы самолет упал на людей.

Ранее Лукашенко прокомментировал предстоящее всенародное голосование о принятии нового основного закона республики.

белоруссия самолет лукашенко
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