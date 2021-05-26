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новостей
12:22
Политика
Марков разглядел «неожиданную фишку» в будущей встрече Путина и Байдена
12:21
Политика
Лукашенко заявил о невозможности уличных акций в Белоруссии
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
12:06
Экономика
Премьер-министр Белоруссии допустил ограничение транзита для Запада
12:06
Политика
Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
12:05
Общество
Роскосмос отреагировал на инцидент с разрисованным вандалами «Бураном»
12:05
Общество
Петербуржцев предупредили об изменении работы станции метро «Нарвская»
12:04
Политика
Лукашенко заявил, что в ситуации с самолетом Ryanair думал о безопасности страны
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Наргиз хочет засудить журналистку Лауру Джугелию за слова об алкоголизме

Шоу-бизнес
Наргиз хочет засудить журналистку Лауру Джугелию за слова об алкоголизме
facebook.com  /  Nargiz Zakirova

Москва, 26 мая. Певица Наргиз Закирова подала в суд на журналистку и блогера Лауру Джугелию, обвинив ее в клевете.

Журналистка в своем интервью для программы «Шоу-бизнес без правил» заявила, что из-за алкогольной зависимости в свое время Закирова нарушала договоренности и пропускала выступления. Подобное заявление в адрес певицы звучит не в первый раз, однако оно сильно задело артистку. Певицу искренне удивляет, что в последнее время стало слишком много «биографов», которые с уверенностью говорят о каких-то фактах из ее жизни. Она уверена, что говорить об этом Джугелию попросили.

«Девочка моя, я, конечно, понимаю, что тебя попросил это сделать тучный дяденька, отказать которому ты просто не вправе. Конфетку ты от него получила, но вот от меня ты вряд ли легко отделаешься», — иронично отметила артистка в своем Instagram-аккаунте.

В своем интервью Джугелия заявила, что Наргиз знакома лишь узкой аудитории по каверам рок-хитов. Она отметила, что популярность артистка получила благодаря продюсеру Максу Фадееву, который заметил ее на шоу «Голос».

В ближайшее время артистке предстоят еще несколько судов. Закирова с помощью своих юристов намерена судиться с шоуменом Сергеем Соседовым и светским обозревателем Отаром Кушанашвили из-за клеветы.

По словам Наргиз, в последнее время с ней постоянно «воюют» мужчины, среди которых — бизнесмены и продюсеры, сообщает сайт 360tv.ru.

суд instagram наргиз Джугелия
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