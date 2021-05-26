Наргиз хочет засудить журналистку Лауру Джугелию за слова об алкоголизме

Москва, 26 мая. Певица Наргиз Закирова подала в суд на журналистку и блогера Лауру Джугелию, обвинив ее в клевете.

Журналистка в своем интервью для программы «Шоу-бизнес без правил» заявила, что из-за алкогольной зависимости в свое время Закирова нарушала договоренности и пропускала выступления. Подобное заявление в адрес певицы звучит не в первый раз, однако оно сильно задело артистку. Певицу искренне удивляет, что в последнее время стало слишком много «биографов», которые с уверенностью говорят о каких-то фактах из ее жизни. Она уверена, что говорить об этом Джугелию попросили.

«Девочка моя, я, конечно, понимаю, что тебя попросил это сделать тучный дяденька, отказать которому ты просто не вправе. Конфетку ты от него получила, но вот от меня ты вряд ли легко отделаешься», — иронично отметила артистка в своем Instagram-аккаунте.

В своем интервью Джугелия заявила, что Наргиз знакома лишь узкой аудитории по каверам рок-хитов. Она отметила, что популярность артистка получила благодаря продюсеру Максу Фадееву, который заметил ее на шоу «Голос».

В ближайшее время артистке предстоят еще несколько судов. Закирова с помощью своих юристов намерена судиться с шоуменом Сергеем Соседовым и светским обозревателем Отаром Кушанашвили из-за клеветы.

По словам Наргиз, в последнее время с ней постоянно «воюют» мужчины, среди которых — бизнесмены и продюсеры, сообщает сайт 360tv.ru.