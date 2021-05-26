ЦБ РФ предложили выпустить купюры со Сталиным и Дзержинским для устрашения мошенников

Москва, 26 мая. Центробанку РФ предложили размещать изображения советского государственного деятеля Феликса Дзержинского и генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина.

Инициатива поступила от партии «Коммунисты России». По мнению представителей партии, это заставит «мошенников вздрагивать». Изображения предложили размещать на банкнотах номиналом 1000 и 5000 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

До этого Банк России рассказал, как определить недобросовестные ломбарды. Способы назвал специалист аналитического центра ЦБ РФ Илья Новиков. Важно помнить, что денежные средства в ломбардах дают только под залог движимого имущества.