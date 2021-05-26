Госдума окончательно утвердила закон о праве крымчан занимать госдолжности

Москва, 26 мая. Депутаты Госдумы окончательно приняли законопроект о том, чтобы ограничения занимать госдолжности не касались определенной категории крымчан.

Речь идет о тех жителях Крыма, которые после воссоединения республики с Россией по независящим от них причинам не оформили выход из украинского гражданства. Соответствующие поправки вносятся в конституционный закон.

По словам одного из авторов инициативы — главы комитета по госстроительству Павла Крашенинникова, нормы законопроекта были расширены после получения множества обращений от крымчан.