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Марков разглядел «неожиданную фишку» в будущей встрече Путина и Байдена
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Политика
Лукашенко заявил о невозможности уличных акций в Белоруссии
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
12:06
Экономика
Премьер-министр Белоруссии допустил ограничение транзита для Запада
12:06
Политика
Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
12:05
Общество
Роскосмос отреагировал на инцидент с разрисованным вандалами «Бураном»
12:05
Общество
Петербуржцев предупредили об изменении работы станции метро «Нарвская»
12:04
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В США прекратил существование последний танковый батальон морской пехоты

Армия
В США прекратил существование последний танковый батальон морской пехоты
wikipedia.org  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 26 мая. Пересмотр военной концепции заставил военных чиновников США расформировать 1-й танковый батальон Корпуса морской пехоты.

На сегодняшний день десятки танкистов обратились за переводом, а некоторые требуют досрочной отставки, так как генерал-комендант морской пехоты Дэвид Бергер уже запустил процедуру ликвидации 1-го танкового батальона, который был гордостью американских морпехов.

«Я искренне надеюсь, что если потребность в танкистах когда-либо возникнет снова, тот боевой дух, который был присущ нашему батальону большую часть века, воскреснет и вдохновит следующие поколения морских пехотинцев, как это было 1 ноября 1941 года», — заявил подполковник Бенджамин Адамс.

Батальон прекратил существование, так как командование пересмотрело концепцию видения морской пехоты. Теперь она должна стать более мобильной военной силой, готовой к противостоянию с Россией или Китаем. Когда Корпус морской пехоты возглавил Бергер, здесь стали жестко урезать расходы, а весной прошлого года генерал объявил о сокращении числа танков.

Ранее также сообщалось, что чиновники Пентагона готовы отправить на металлолом новые истребители F-35.

сша пентагон морская пехота
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