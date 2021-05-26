В США прекратил существование последний танковый батальон морской пехоты

Вашингтон, 26 мая. Пересмотр военной концепции заставил военных чиновников США расформировать 1-й танковый батальон Корпуса морской пехоты.

На сегодняшний день десятки танкистов обратились за переводом, а некоторые требуют досрочной отставки, так как генерал-комендант морской пехоты Дэвид Бергер уже запустил процедуру ликвидации 1-го танкового батальона, который был гордостью американских морпехов.

«Я искренне надеюсь, что если потребность в танкистах когда-либо возникнет снова, тот боевой дух, который был присущ нашему батальону большую часть века, воскреснет и вдохновит следующие поколения морских пехотинцев, как это было 1 ноября 1941 года», — заявил подполковник Бенджамин Адамс.

Батальон прекратил существование, так как командование пересмотрело концепцию видения морской пехоты. Теперь она должна стать более мобильной военной силой, готовой к противостоянию с Россией или Китаем. Когда Корпус морской пехоты возглавил Бергер, здесь стали жестко урезать расходы, а весной прошлого года генерал объявил о сокращении числа танков.

Ранее также сообщалось, что чиновники Пентагона готовы отправить на металлолом новые истребители F-35.