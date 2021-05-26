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Марков разглядел «неожиданную фишку» в будущей встрече Путина и Байдена
12:21
Политика
Лукашенко заявил о невозможности уличных акций в Белоруссии
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
12:06
Экономика
Премьер-министр Белоруссии допустил ограничение транзита для Запада
12:06
Политика
Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
12:05
Общество
Роскосмос отреагировал на инцидент с разрисованным вандалами «Бураном»
12:05
Общество
Петербуржцев предупредили об изменении работы станции метро «Нарвская»
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Северо-Крымский канал вновь заполнен водой благодаря артезианским скважинам

Экономика
Северо-Крымский канал вновь заполнен водой благодаря артезианским скважинам
Prt Scr youtube.com  /  Igor Korsakov

Симферополь, 26 мая. Режим жесткой экономии ресурсов в большинстве населенных пунктов на полуострове смягчен.

Режим жесткой экономии воды в Крыму смягчен — обмелевшие водохранилища удалось вновь наполнить, передает «ТВ Центр».

Благодаря бурению артезианских скважин Северо-Крымский канал теперь полон воды. Водозаборы уже работают на полную мощность и скоро будут введены в эксплуатацию. Совсем скоро завершится строительство тракта водоподачи.

«Потери воды есть в Северо-Крымском канале, порядка 25-30% — это фильтрация, это испарения. Сейчас мы выполняем строительство второго этапа линейного трубопровода. Потери абсолютно будут исключены, поскольку вода будет подаваться по трубе», — сказал Марк Луньков, подрядчик.

Напомним, Днепр обеспечивал 85% потребностей Крыма в пресной воде до 2014 года, пока Украина не перекрыла Северо-Крымский канал. Тогда Россия разработала масштабный правительственный проект — запуск скважин, а также строительство и реконструкция систем водоснабжения.

Вода с северной части полуострова уже поступает в самые дефицитные районы: Керчь, Феодосию, Судак. Планируется, что после завершения реконструкции водовода, в эти города будет поступать в два раза больше воды.

Трубопровод уже готов практически наполовину, но остались сложные участки — в горной местности и на неустойчивых грунтах.

«У нас сейчас есть существующий водовод, который идет из Феодосии в Судак, подает воду. Но так как эксплуатация ограничена у него, есть проблемные участки — это 9 километров, которые мы восстановим. Также идет реконструкция насосных станций двух и ремонт резервуаров чистой воды», — заявил Андрей Демьянов, представитель службы заказчика.

На полуострове так же есть экологические проблемы. Так, в Коктебеле возводят очистные сооружения — нормальную канализационную систему в поселке ждут уже 40 лет.

Все работы, общая стоимость которых составляет порядка 7 млрд рублей, являются фундаментом для еще более масштабного проекта — развитие новых туристических кластеров в Коктебеле и Феодосии.

Ранее ФАН выделил 5 причин приехать в Крым и влюбиться в него навсегда.

крым экономика полуостров северо-крымский канал
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Все новости / Экономика / Северо-Крымский канал вновь заполнен водой благодаря артезианским скважинам
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