Северо-Крымский канал вновь заполнен водой благодаря артезианским скважинам

Симферополь, 26 мая. Режим жесткой экономии ресурсов в большинстве населенных пунктов на полуострове смягчен.

Режим жесткой экономии воды в Крыму смягчен — обмелевшие водохранилища удалось вновь наполнить, передает «ТВ Центр».

Благодаря бурению артезианских скважин Северо-Крымский канал теперь полон воды. Водозаборы уже работают на полную мощность и скоро будут введены в эксплуатацию. Совсем скоро завершится строительство тракта водоподачи.

«Потери воды есть в Северо-Крымском канале, порядка 25-30% — это фильтрация, это испарения. Сейчас мы выполняем строительство второго этапа линейного трубопровода. Потери абсолютно будут исключены, поскольку вода будет подаваться по трубе», — сказал Марк Луньков, подрядчик.

Напомним, Днепр обеспечивал 85% потребностей Крыма в пресной воде до 2014 года, пока Украина не перекрыла Северо-Крымский канал. Тогда Россия разработала масштабный правительственный проект — запуск скважин, а также строительство и реконструкция систем водоснабжения.

Вода с северной части полуострова уже поступает в самые дефицитные районы: Керчь, Феодосию, Судак. Планируется, что после завершения реконструкции водовода, в эти города будет поступать в два раза больше воды.

Трубопровод уже готов практически наполовину, но остались сложные участки — в горной местности и на неустойчивых грунтах.

«У нас сейчас есть существующий водовод, который идет из Феодосии в Судак, подает воду. Но так как эксплуатация ограничена у него, есть проблемные участки — это 9 километров, которые мы восстановим. Также идет реконструкция насосных станций двух и ремонт резервуаров чистой воды», — заявил Андрей Демьянов, представитель службы заказчика.

На полуострове так же есть экологические проблемы. Так, в Коктебеле возводят очистные сооружения — нормальную канализационную систему в поселке ждут уже 40 лет.

Все работы, общая стоимость которых составляет порядка 7 млрд рублей, являются фундаментом для еще более масштабного проекта — развитие новых туристических кластеров в Коктебеле и Феодосии.

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