Найденный под лестницей молодой человек скончался в доме жителя Ленобласти

Санкт-Петербург, 26 мая. Неизвестный скончался в чужой квартире после того, как хозяин пригласил его в гости. Молодой человек лежал под лестницей жилого дома.

Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины, труп которого в своей квартире обнаружил безработный житель Всеволожского района, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Тело отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По словам гражданина, он обратил внимание на молодого человека, лежавшего под лестницей его дома, из-за жалости. Мужчина решил, что незнакомец находится в состоянии алкогольного опьянения, и пригласил его в свою квартиру.

Через некоторое время гость скоропостижно скончался. Стражи порядка пытаются установить личность погибшего и проводят проверку по факту инцидента.

Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы, писал ФАН.