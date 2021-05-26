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26 мая 12:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:22
Политика
Марков разглядел «неожиданную фишку» в будущей встрече Путина и Байдена
12:21
Политика
Лукашенко заявил о невозможности уличных акций в Белоруссии
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
12:06
Экономика
Премьер-министр Белоруссии допустил ограничение транзита для Запада
12:06
Политика
Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
12:05
Общество
Роскосмос отреагировал на инцидент с разрисованным вандалами «Бураном»
12:05
Общество
Петербуржцев предупредили об изменении работы станции метро «Нарвская»
12:04
Политика
Лукашенко заявил, что в ситуации с самолетом Ryanair думал о безопасности страны
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Онищенко поразил Веденскую предложением руки и сердца на телешоу

  /   Обновлено: 26 мая 2021 12:11
Шоу-бизнес
Онищенко поразил Веденскую предложением руки и сердца на телешоу
instagram.com  /  @anastasia_vedenskaia

Москва, 26 мая. Российский актер театра и кино Максим Онищенко в эфире программы «Судьба человека» сделал предложение своей возлюбленной, актрисе Анастасии Веденской.

Знаменитая пара стала гостями ток-шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». В присутствии ведущего Бориса Корчевникова и телезрителей актер неожиданно официально позвал замуж избранницу. Он подарил ей роскошное кольцо, встав на одно колено.

«Настенька, я тебя очень люблю. Я очень люблю твоих сыновей Гордея и Орфея. Выходи за меня!» — эмоционально признался в любви Онищенко.

Актриса была поражена поведением избранника. Она начала кричать, что боится свадьбы и возлюбленный прекрасно это знает. Веденская поинтересовалась, что они будут делать, если крепкой семейной жизни у них не выйдет.

«Если что, Боря, я же могу быстро развестись? Он же не заберет у меня детей? У меня просто шок», — поинтересовалась звезда у ведущего программы.

Знаменитость пообещала подумать над предложением Онищенко. По словам звезды, ее экс-супруг, актер Владимир Епифанцев рассказал бы артисту, насколько сложна совместная жизнь с ней.

Веденская попала в драку после премьеры кинокартины «Дочь тьмы», в которой участвовал ее возлюбленный Максим Онищенко. После торжественного вечера знаменитости посетили ресторан, где подруга режиссера фильма неожиданно ударила артистку по голове бокалом.

онищенко любовь веденская
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