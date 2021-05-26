Онищенко поразил Веденскую предложением руки и сердца на телешоу

Москва, 26 мая. Российский актер театра и кино Максим Онищенко в эфире программы «Судьба человека» сделал предложение своей возлюбленной, актрисе Анастасии Веденской.

Знаменитая пара стала гостями ток-шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». В присутствии ведущего Бориса Корчевникова и телезрителей актер неожиданно официально позвал замуж избранницу. Он подарил ей роскошное кольцо, встав на одно колено.

«Настенька, я тебя очень люблю. Я очень люблю твоих сыновей Гордея и Орфея. Выходи за меня!» — эмоционально признался в любви Онищенко.

Актриса была поражена поведением избранника. Она начала кричать, что боится свадьбы и возлюбленный прекрасно это знает. Веденская поинтересовалась, что они будут делать, если крепкой семейной жизни у них не выйдет.

«Если что, Боря, я же могу быстро развестись? Он же не заберет у меня детей? У меня просто шок», — поинтересовалась звезда у ведущего программы.

Знаменитость пообещала подумать над предложением Онищенко. По словам звезды, ее экс-супруг, актер Владимир Епифанцев рассказал бы артисту, насколько сложна совместная жизнь с ней.

Веденская попала в драку после премьеры кинокартины «Дочь тьмы», в которой участвовал ее возлюбленный Максим Онищенко. После торжественного вечера знаменитости посетили ресторан, где подруга режиссера фильма неожиданно ударила артистку по голове бокалом.