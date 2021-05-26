Лукашенко рассказал о подготовке «кровавого мятежа» Протасевичем

Минск, 26 мая. Задержанный в столице основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич собирался организовать «кровавый мятеж» в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства выступил с соответствующим заявлением на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Также президент указал на наличие пособницы у журналиста.

«Не только он, но и его сообщница. Западные защитники должны ответить на вопрос: кто ему платил за участие в войне в Донбассе? Этого они, наверное боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент предупредил о потенциальном возникновении мировой войны в случае вооруженного конфликта в республике. Политик также предостерег оппонентов от необдуманных шагов в адрес страны.