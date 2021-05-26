Мантуров оценил желание Илона Маска открыть завод Tesla в России

Москва, 26 мая. Перспективы развития электромобилей в России и возможности сотрудничества в этом направлении с компанией Tesla оценил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Глава Минпромторга выразил готовность к сотрудничеству, если основатель Space X и Tesla Илон Маск будет нацелен на взаимодействие в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости, пишет «АиФ».

Если американский предприниматель и другие компании, в том числе отечественные, решатся на более масштабные проекты в области легковых электромобилей, то со стороны министерства задачей будет создание зарядной инфраструктуры и стимулирующих регуляторных механизмов.

Илон Маск в своем Twitter ранее рассказал о «настоящей битве» между реальными и цифровыми деньгами. Кроме того, в ходе недавнего марафона «Новое знание» миллиардер выступил за усиление диалога между Россией и США, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».