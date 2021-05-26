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12:22
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Марков разглядел «неожиданную фишку» в будущей встрече Путина и Байдена
12:21
Политика
Лукашенко заявил о невозможности уличных акций в Белоруссии
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
12:06
Экономика
Премьер-министр Белоруссии допустил ограничение транзита для Запада
12:06
Политика
Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
12:05
Общество
Роскосмос отреагировал на инцидент с разрисованным вандалами «Бураном»
12:05
Общество
Петербуржцев предупредили об изменении работы станции метро «Нарвская»
12:04
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Лукашенко заявил, что в ситуации с самолетом Ryanair думал о безопасности страны
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Мантуров оценил желание Илона Маска открыть завод Tesla в России

  /   Обновлено: 26 мая 2021 12:22
Экономика
Мантуров оценил желание Илона Маска открыть завод Tesla в России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 26 мая. Перспективы развития электромобилей в России и возможности сотрудничества в этом направлении с компанией Tesla оценил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Глава Минпромторга выразил готовность к сотрудничеству, если основатель Space X и Tesla Илон Маск будет нацелен на взаимодействие в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости, пишет «АиФ».

Если американский предприниматель и другие компании, в том числе отечественные, решатся на более масштабные проекты в области легковых электромобилей, то со стороны министерства задачей будет создание зарядной инфраструктуры и стимулирующих регуляторных механизмов.

Илон Маск в своем Twitter ранее рассказал о «настоящей битве» между реальными и цифровыми деньгами. Кроме того, в ходе недавнего марафона «Новое знание» миллиардер выступил за усиление диалога между Россией и США, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

маск мантуров tesla минпромторг
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