В Подмосковье проходят экстремальные заезды на военных машинах в рамках АрМИ–2021

Москва, 26 мая. Конкурс «Мастера автобронетанковой техники» стартовал в Подмосковье при участии более чем 300 военных автомобилистов.

Квалификационные заезды проводятся на автомобилях КамАЗ с колесной формулой 4х4, 6х6, а также на автомобилях УАЗ. В конкурсе принимают участие специалисты из четырех военных округов, трех военных флотов, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, ВКС и Росгвардии.

Военные, среди которых как мужчины, так и женщины, должны продемонстрировать мастерство вождения автомобилей в экстремальных условиях, преодолеть препятствия и сложные участки местности на маршруте движения. Конкурс проводится на время.

Победители всеармейского этапа представят российскую армию на международных соревнованиях АрМИ-2021. Они пройдут в августе на базе Острогожского учебного центра в Воронежской области.

Ранее в Острогожске состоялся этап отборочных состязаний конкурса «Мастера автобронетанковой техники — 2021» Армейских международных игр.