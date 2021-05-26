Лукашенко заявил о возможной мировой войне из-за конфликта в Белоруссии

Минск, 26 мая. Существует потенциальная опасность начала мировой войны, если возникнет вооруженный конфликт в Белоруссии, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

При этом он предостерег оппонентов от необдуманных шагов в отношении белорусской стороны. По его словам, такие действия могут обернуться непоправимыми последствиями.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии выступил с заявлением об организации референдума на самом высоком уровне в отношении принятия нового Основного закона республики. По его словам, будет организовано демократичное всенародное голосование.