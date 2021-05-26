В Подмосковье в ходе АрМИ-2021 впервые покажут бронеавтомобили «Медведь» и «Водник»

Москва, 26 мая. Гости всеармейского этапа конкурса «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2021 впервые смогут увидеть бронеавтомобили экстремального семейства.

Машины «Медведь» предшественника бронеавтомобиля семейства «Тайфун» и бронеавтомобиль «Водник» впервые будут представлены в Подмосковье в рамках выставочного комплекса. В конкурсе примут участие более 300 военных автомобилистов и специалистов из автобронетанковых служб из четырех военных округов России и трех флотов — СФ, ТОФ, БФ, а также из подразделений ВДВ, РВСН, ВКС, Росгвардии и других ведомственных структур.

Состязания будут проходить на протяжении недели на трассе в Московской области. Военные должны будут продемонстрировать мастерство вождения на КамАЗах, «Уралах» и УАЗах в экстремальных условиях с преодолением ряда препятствий по всему маршруту.

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