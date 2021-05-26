РКН обязал Facebook и Тwitter локализовать базы данных российских пользователей в РФ

Москва, 26 мая. Зарубежные социальные сети, в том числе Facebook и Тwitter, обязаны локализовать базы данных российских пользователей в РФ.

Обеспечить локализацию баз данных россиян должны до 1 июля 2021 года. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства.

Ранее в ведомстве пригрозили привлечь Facebook, Twitter и Google к ответственности в случае отказа. Так, согласно закону «О персональных данных», отечественные и зарубежные компании могут хранить личную информацию российских пользователей только на территории РФ.

Ранее Роскомнадзор заблокировал клон сайта «Единой России». И хотя фейковый сайт не собирал данные о посетителях. но такая угроза существовала.