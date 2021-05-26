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26 мая 12:22
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новостей
12:21
Лукашенко заявил о невозможности уличных акций в Белоруссии
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
12:06
Экономика
Премьер-министр Белоруссии допустил ограничение транзита для Запада
12:06
Политика
Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
12:05
Общество
Роскосмос отреагировал на инцидент с разрисованным вандалами «Бураном»
12:05
Общество
Петербуржцев предупредили об изменении работы станции метро «Нарвская»
12:04
Политика
Лукашенко заявил, что в ситуации с самолетом Ryanair думал о безопасности страны
12:04
Шоу-бизнес
Наргиз хочет засудить журналистку Лауру Джугелию за слова об алкоголизме
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РКН обязал Facebook и Тwitter локализовать базы данных российских пользователей в РФ

  /   Обновлено: 26 мая 2021 11:50
Общество
РКН обязал Facebook и Тwitter локализовать базы данных российских пользователей в РФ
pxhere.com

Москва, 26 мая. Зарубежные социальные сети, в том числе Facebook и Тwitter, обязаны локализовать базы данных российских пользователей в РФ.

Обеспечить локализацию баз данных россиян должны до 1 июля 2021 года. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства.

Ранее в ведомстве пригрозили привлечь Facebook, Twitter и Google к ответственности в случае отказа. Так, согласно закону «О персональных данных», отечественные и зарубежные компании могут хранить личную информацию российских пользователей только на территории РФ.

Ранее Роскомнадзор заблокировал клон сайта «Единой России». И хотя фейковый сайт не собирал данные о посетителях. но такая угроза существовала.

Facebook twitter роскомнадзор
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