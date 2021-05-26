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новостей
12:21
Лукашенко заявил о невозможности уличных акций в Белоруссии
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
12:06
Экономика
Премьер-министр Белоруссии допустил ограничение транзита для Запада
12:06
Политика
Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
12:05
Общество
Роскосмос отреагировал на инцидент с разрисованным вандалами «Бураном»
12:05
Общество
Петербуржцев предупредили об изменении работы станции метро «Нарвская»
12:04
Политика
Лукашенко заявил, что в ситуации с самолетом Ryanair думал о безопасности страны
12:04
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Названы дата и место четвертой свадьбы Анастасии Макеевой

Шоу-бизнес
Названы дата и место четвертой свадьбы Анастасии Макеевой
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 26 мая. Актриса Анастасия Макеева активно готовится к свадьбе с бизнесменом Романом Мальковым. Для российской артистки брак станет четвертым в жизни.

Сама Макеева старается оберегать информацию о своей личной жизни, поэтому о свадьбе она не распространяется. Однако люди, работающие на невесту, решили поделиться деталями.

Подготовка к торжеству длится уже несколько месяцев. Частично Макеевой помогают друзья, некоторые услуги она заказала по бартеру — будет возвращать долг рекламой в соцсетях. И лишь часть из необходимого будущие супруги оплачивают сами. Одни из организаторов церемонии рассказал, что мероприятие пройдет на видовой площадке в Крыму.

«Свадьба пройдет на берегу моря, в Крыму — в Алуште. Выбрана видовая площадка, кругом красивейшая природа. Торжество состоится в субботу, 29 мая», — сообщает издание Teleprogramma.pro, назвавшее дату и место торжества.

Праздник пройдет по классическому сценарию с соблюдением всех традиционных деталей. На свадьбе с вокальными и танцевальными номерами выступят как гости, так и сами молодожены. Вести мероприятие будет подруга невесты.

Сама свадьба пройдет на берегу Черного моря с выездной регистрацией, которая станет лишь формальным красивым жестом. Позже молодожены планируют венчаться в Форосской церкви, однако дата этого события пока неизвестна.

Несколько дней назад Макеева уже объявила о свадьбе. Звезда представила свой новый трек RomanA, для презентации которого она облачилась в перламутровое платье, украшенное стразами.

свадьба макеева мальков
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