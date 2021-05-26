Названы дата и место четвертой свадьбы Анастасии Макеевой

Москва, 26 мая. Актриса Анастасия Макеева активно готовится к свадьбе с бизнесменом Романом Мальковым. Для российской артистки брак станет четвертым в жизни.

Сама Макеева старается оберегать информацию о своей личной жизни, поэтому о свадьбе она не распространяется. Однако люди, работающие на невесту, решили поделиться деталями. Подготовка к торжеству длится уже несколько месяцев. Частично Макеевой помогают друзья, некоторые услуги она заказала по бартеру — будет возвращать долг рекламой в соцсетях. И лишь часть из необходимого будущие супруги оплачивают сами. Одни из организаторов церемонии рассказал, что мероприятие пройдет на видовой площадке в Крыму.

«Свадьба пройдет на берегу моря, в Крыму — в Алуште. Выбрана видовая площадка, кругом красивейшая природа. Торжество состоится в субботу, 29 мая», — сообщает издание Teleprogramma.pro, назвавшее дату и место торжества.

Праздник пройдет по классическому сценарию с соблюдением всех традиционных деталей. На свадьбе с вокальными и танцевальными номерами выступят как гости, так и сами молодожены. Вести мероприятие будет подруга невесты.

Сама свадьба пройдет на берегу Черного моря с выездной регистрацией, которая станет лишь формальным красивым жестом. Позже молодожены планируют венчаться в Форосской церкви, однако дата этого события пока неизвестна.

Несколько дней назад Макеева уже объявила о свадьбе. Звезда представила свой новый трек RomanA, для презентации которого она облачилась в перламутровое платье, украшенное стразами.