В Пензе грузовик без тормозов сбил двоих и врезался в забор

Пенза, 27 мая. Многотонный грузовик с автоцистерной совершил наезд на двух пешеходов в центре Пензы. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы.

Фотографиями с места ДТП очевидцы поделились в соцсетях. На снимках видно, что груженный ЗИЛ остановился только после столкновением с забором одного из частных домов.

Prt Scr vk.com / СОВА ПЕНЗА АВТО

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области ФАН сообщили, что происшествие произошло на улице Карпинского, 118. За рулем автомобиля марки ЗИЛ находился 57-летний водитель. Из-за отказа тормозов он сбил пешехода — девушку 2002 года рождения, а также наехал на пожилую женщину 82 лет. Лишь после этого машину остановил металлический забор. Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее ФАН сообщал, что в Санкт-Петербурге водитель электросамоката сбил 6-летнего мальчика. С многочисленными ушибами он был доставлен в больницу.