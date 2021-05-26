Американца облили бензином и подожгли у парка на северо-востоке США

Колумбус, 26 мая. Двое американцев устроили потасовку в штате Индиана. Конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой один дебошир облил другого бензином и поджег.

Трагический случай произошел в Колумбусе, штат Индиана, где два американца не сошлись во мнениях и решили выяснить отношения с применением силы. Когда словесные аргументы у одного из спорщиков закончились, пошла в ход «тяжелая артиллерия»: мужчина облил оппонента бензином и поджег, сообщает The Fox News.

Очевидцы расправы с помощью бензина и огня вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Там правоохранители обнаружили взрослого пострадавшего с серьезными ожогами тела. Отмечается, что личность американца установлена не была.

Затем неопознанная жертва была доставлена на вертолете в больницу Индианаполиса для прохождения необходимого лечения. По данным полицейского управления Колумбуса, врачи не уточнили, в каком состоянии находится пострадавший и не дали никаких прогнозов.

В это время правоохранители допросили свидетелей драки и нападения у парка. Американцы сообщили, что видели мужчину примерно 40 лет, который облил бензином и поджег своего соперника. Позже выяснилось, что очевидцы описали 39-летнего Ральфа Ш., который находился в федеральном розыске.

Мужчину обнаружили возле Доннер-парка в Колумбусе, где он был задержан без сопротивления. Ральф был арестован и доставлен в тюрьму округа Бартоломью. По предварительной информации, ему предъявили обвинение в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах. Расследование уголовного дела продолжается.