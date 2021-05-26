Миллион рублей потратят власти Пензы на обеспечение безопасности купания летом

Пенза, 26 мая. Оборудование спасательных постов в местах летнего отдыха горожан обойдется бюджету Пензы в 1 миллион 45 тысяч рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно прикрепленным документам, указанная сумма будет потрачена на организацию пяти специальных постов, расположенных вблизи водных объектов. За безопасностью купания отдыхающих будут следить 10 спасателей, по два на каждом из водоемов. Дежурство будет вестись ежедневно с 10:00 до 22:00.

В список обязанностей сотрудников будет входить не только осуществление спасения пострадавших, терпящих бедствие на воде, но и недопущение пребывания на водоемах детей без присмотра взрослых. Также постовые должны следить за ограничением дальности заплывов купающихся и исправностью спасательного инвентаря.

Вкупе с установкой специальных табличек с надписью «В этом месте утонул человек» данная мера призвана минимизировать число жителей, ежегодно погибающих во время летнего отдыха вблизи водоемов.

zelenogradsk.com / Пресс-служба администрации МО «Зеленоградский городской округ»

Несмотря на то, что официально купальный сезон в Пензенской области до сих пор не открыт, сотрудники регионального пожарно-спасательного центра уже констатировали смерть одного из горожан. В пресс-службе ведомства ФАН сообщили, что погибший не рассчитал собственные силы при купании и пошел ко дну. Его тело было извлечено 23 мая из водоеме села Пиксанкино Шемышейского района.

Ранее ФАН писал об обнаружении в реке Суре без вести пропавшего жителя Пензы. Мужчина не выходил на связь с родственниками с 12 мая.