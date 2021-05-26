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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
21:00
Шоу-бизнес
Прооперированный Топалов назвал имя врача-спасителя
21:00
Общество
Сергей Вострецов высоко оценил реакцию Роспотребнадзора на загрязнение моря в Туапсе
20:58
Политика
Генсек ОБСЕ указала на увеличение случаев нарушения режима тишины в Донбассе
20:54
Общество
Авиакомпания AirFrance отменила перелет из Парижа в Москву
20:53
Экономика
Американист Блохин рассказал, что ждет Германию при отказе от «СП-2»
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Миллион рублей потратят власти Пензы на обеспечение безопасности купания летом

Общество
Миллион рублей потратят власти Пензы на обеспечение безопасности купания летом
новгородский-район.рф  /  Администрация Новгородского муниципального района

Пенза, 26 мая. Оборудование спасательных постов в местах летнего отдыха горожан обойдется бюджету Пензы в 1 миллион 45 тысяч рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно прикрепленным документам, указанная сумма будет потрачена на организацию пяти специальных постов, расположенных вблизи водных объектов. За безопасностью купания отдыхающих будут следить 10 спасателей, по два на каждом из водоемов. Дежурство будет вестись ежедневно с 10:00 до 22:00.

В список обязанностей сотрудников будет входить не только осуществление спасения пострадавших, терпящих бедствие на воде, но и недопущение пребывания на водоемах детей без присмотра взрослых. Также постовые должны следить за ограничением дальности заплывов купающихся и исправностью спасательного инвентаря.

Вкупе с установкой специальных табличек с надписью «В этом месте утонул человек» данная мера призвана минимизировать число жителей, ежегодно погибающих во время летнего отдыха вблизи водоемов. 

Миллион рублей потратят власти Пензы на обеспечение безопасности купания летом
zelenogradsk.com  / Пресс-служба администрации МО «Зеленоградский городской округ»

Несмотря на то, что официально купальный сезон в Пензенской области до сих пор не открыт, сотрудники регионального пожарно-спасательного центра уже констатировали смерть одного из горожан. В пресс-службе ведомства ФАН сообщили, что погибший не рассчитал собственные силы при купании и пошел ко дну. Его тело было извлечено 23 мая из водоеме села Пиксанкино Шемышейского района.

Ранее ФАН писал об обнаружении в реке Суре без вести пропавшего жителя Пензы. Мужчина не выходил на связь с родственниками с 12 мая.

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россия пенза пензенская область
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