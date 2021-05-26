В Пензе хотят перенести день уплаты имущественных налогов

Пенза, 26 мая. День уплаты налогов в Пензенской области может быть перенесен на два месяца назад. Такое решение озвучил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания Совета по местному самоуправлению при Федеральном Собрании РФ, проведенном в режиме видеоконференцсвязи.

Как стало известно ФАН, речь идет о таких платежах, как налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налог. До 2016 года последний день их внесения в бюджет был установлен на 1 октября, однако после этот срок был смещен до 1 декабря.

Предложение же главы региона заключается в том, чтобы вернуть прежнюю дату осуществления взносов для ликвидации дефицита в бюджете.

«Предлагаем установить срок платежа на 1 октября или еще раньше. Вот тогда, наверное, будет у нас и профицитность муниципальных бюджетов», — подчеркнул Олег Мельниченко.

pnzreg.ru / Правительство Пензенской области

Напомним, что на начало 2021 года дефицит казны города Пензы составил более 250 миллионов рублей. Такая цифра была озвучена начальником Финансового управления областного центра Ольгой Завьялкиной.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензенской области может открыться индустриальный парк «Мастер». Содействие местным властям в его создании оказывает гендиректор промышленного гиганта «КАМАЗ».