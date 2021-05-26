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18:25
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Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
Борис Эйфман и Петр Яблонский получили звание почетного гражданина Петербурга
18:00
Общество
Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Политика
Саммит Евросоюза и США состоится 15 июня в Брюсселе
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В Пензе хотят перенести день уплаты имущественных налогов

Общество
В Пензе хотят перенести день уплаты имущественных налогов
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Пенза, 26 мая. День уплаты налогов в Пензенской области может быть перенесен на два месяца назад. Такое решение озвучил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания Совета по местному самоуправлению при Федеральном Собрании РФ, проведенном в режиме видеоконференцсвязи.

Как стало известно ФАН, речь идет о таких платежах, как налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налог. До 2016 года последний день их внесения в бюджет был установлен на 1 октября, однако после этот срок был смещен до 1 декабря.

Предложение же главы региона заключается в том, чтобы вернуть прежнюю дату осуществления взносов для ликвидации дефицита в бюджете.

«Предлагаем установить срок платежа на 1 октября или еще раньше. Вот тогда, наверное, будет у нас и профицитность муниципальных бюджетов», — подчеркнул Олег Мельниченко.

В Пензе хотят перенести день уплаты имущественных налогов
pnzreg.ru  / Правительство Пензенской области

Напомним, что на начало 2021 года дефицит казны города Пензы составил более 250 миллионов рублей. Такая цифра была озвучена начальником Финансового управления областного центра Ольгой Завьялкиной.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензенской области может открыться индустриальный парк «Мастер». Содействие местным властям в его создании оказывает гендиректор промышленного гиганта «КАМАЗ».

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россия пенза налоги налог мельниченко пензенская область выплаты
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