Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору средств защиты от насекомых

Москва, 26 мая. Комары, клещи, мухи и другие насекомые не являются переносчиками возбудителя коронавируса, однако могут переносить другие опасные заболевания.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили о средствах защиты от различного рода насекомых — репеллентах. Так, синтетические репеллентные обеспечивают более длительный защитный эффект, чем средства, основанные на натуральных веществах.

Отмечается, что каждое репеллентное средство должно иметь свидетельство о государственной регистрации. При этом на этикетке должна размещаться вся информация о назначении средства, способе применения, мерах предосторожности и так далее.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что на территории России наблюдается более 100 видов и подвидов комаров. В стране разработана специфическая профилактика инфекций, которые могут быть спровоцированы комариным укусом.