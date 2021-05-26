Уголовное дело возбудили против экс-координатора чувашского штаба «Открытой России»

Чебоксары, 26 мая. Бывшего координатора штаба нежелательной организации «Открытая Россия» в Чувашии объявили в розыск по уголовному делу.

Бывший координатор «Открытой России» (нежелательная организация на территории РФ) стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в осуществлении деятельности нежелательной организации.

Вероятно, поводом для возбуждения дела стали многократные штрафы, которые ранее были выписаны гражданину за участие в деятельности нежелательной организации. Активиста объявили в розыск.