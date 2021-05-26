Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Красноярском крае

Красноярск, 26 мая. Землетрясение в 5,1 балла по шкале Рихтера произошло на юге региона, передают специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

По предварительным данным, эпицентр подземных толчков находится в 461 километре к югу от Красноярска на территории Саяно-Шушенского заповедника. Интенсивность в центре землетрясения составила 6,5 балла по шкале MSK-64. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали на севере Грузии, сообщал сайт 360tv.ru. Очаг располагался на глубине в два километра.