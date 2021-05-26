Главные экранизации великой «Анны Карениной»

Один из самых великих романов в русской литературе — «Анна Каренина» Льва Толстого — получит новую киноадаптацию. Речь идет о первом российском сериале стримингового сервиса Netflix, главную роль в котором исполнит актриса Светлана Ходченкова.

Пока публика ждет подробностей амбициозного проекта, ФАН вспоминает самые известные экранизации отечественной классики.

Кадр из фильма «Анна Каренина» /

Анна Каренина (Anna Karenina, 1948)

Это одна из действительно качественных постановок, главную роль в которой исполнила легенда Голливуда Вивьен Ли. Несмотря на излишнюю театральность, присущую кино того времени, актрисе удалось показать на экране живое воплощение персонажа, а не просто изобразить красивую, но статичную картинку. Ее Каренина получилась истинной благородной леди, которой, однако, не чужды человеческие страсти.

Кадр из фильма «Анна Каренина» /

Многие зрители и критики, оценивая это воплощение героини, проводят параллель с судьбой самой киноактрисы. Вивьен Ли состояла в стабильном браке, пока не встретила на пути эталонного красавца и звезду Лоуренса Оливье. Влюбленные связали себя узами брака, однако крепкого и долгого совместного будущего построить не сумели. На этом фоне у актрисы даже развилось биполярное расстройство психики.

Кадр из фильма «Анна Каренина» /

Анна Каренина (1967)

Нашу версию знаменитого романа снимали почти 20 лет спустя, и она стала по-настоящему образцовой. Многогранный, сложный фильм режиссера Александра Зархи вошел в рейтинг самых посещаемых лент советского кинопроката.

Кадр из фильма «Анна Каренина» /

Интересно, что главные роли в картине, Анны Карениной и Алексея Вронского, исполнили бывшие супруги — Татьяна Самойлова и Василий Лановой. И зрители, и критики до сих пор называют их идеальной парой, а Каренину в исполнении советской актрисы — одним из лучших воплощений литературного персонажа. К слову, остальной актерский состав получился не менее звездным и талантливым: на экране блистают Юрий Яковлев, Анастасия Вертинская, Майя Плисецкая, Николай Гриценко.

Анна Каренина (Anna Karenina, 1997)

Любопытно, что американскую версию любовной истории с многонациональным актерским составом снимали в Санкт-Петербурге и Москве, в том числе на базе «Ленфильма». Главных героев воплотили на экране утонченная француженка Софи Марсо и статный красавец Шон Бин.

Кадр из фильма «Анна Каренина» /

Экранизация романа, как отмечали критики, получилась достаточно спорной из-за динамики повествования и расхождений с оригинальным сюжетом. Однако красота российских пейзажей, изумительное музыкальное сопровождение и проработанные шикарные костюмы заставили многих зрителей думать иначе.

Кадр из фильма «Анна Каренина» /

Анна Каренина (Anna Karenina, 2012)

Одна из самых смелых интерпретаций романа была поставлена британцем Джо Райтом. Относительное новаторство в виде подчеркнутой театральности декораций, с одной стороны, принесло режиссеру немало комплиментов, а с другой — стало поводом для критики более консервативных зрителей. Тем не менее яркая картина стала событием киносезона: фильм получил премии «Оскар» и BAFTA за лучший дизайн костюмов, а также был номинирован за музыку, операторскую работу и работу художника-постановщика.

Кадр из фильма «Анна Каренина» /

Роли главной троицы истории исполнили звезды первой величины — Кира Найтли, Джуд Лоу и Аарон Тейлор-Джонсон. Многие критиковали выбор англичанки Найтли за визуальное непопадание в образ, однако ее легкая, но пронзительная игра почти никого не оставила равнодушным.

Кадр из фильма «Анна Каренина» /

Анна Каренина (2017)

За самую свежую адаптацию монументальной классики взялся опытный маэстро Карен Шахназаров, сведя на экране супругов Елизавету Боярскую и Максима Матвеева, изображающих на экране запретную страсть.

Кадр из фильма «Анна Каренина» /

На выходе лента получила очень неоднородные отзывы критиков и зрителей, которые не оценили воплощение героини, назвав ее жесткой, грубой и попросту непохожей на книжный прототип. А вот экспериментальные отхождения от известного всем сюжета создатели компенсировали детальной проработкой атмосферы давно ушедшей эпохи. Несмотря ни на что, картина со звездным актерским составом — Виктория Исакова, Кирилл Гребенщиков, Виталий Кищенко — оставила свой след в бесконечной череде экранизаций и заставила посмотреть на историю под новым углом.