Главные экранизации великой «Анны Карениной»

Один из самых великих романов в русской литературе — «Анна Каренина» Льва Толстого — получит новую киноадаптацию. Речь идет о первом российском сериале стримингового сервиса Netflix, главную роль в котором исполнит актриса Светлана Ходченкова.
Пока публика ждет подробностей амбициозного проекта, ФАН вспоминает самые известные экранизации отечественной классики.
Анна Каренина (Anna Karenina, 1948)
Это одна из действительно качественных постановок, главную роль в которой исполнила легенда Голливуда Вивьен Ли. Несмотря на излишнюю театральность, присущую кино того времени, актрисе удалось показать на экране живое воплощение персонажа, а не просто изобразить красивую, но статичную картинку. Ее Каренина получилась истинной благородной леди, которой, однако, не чужды человеческие страсти.
Многие зрители и критики, оценивая это воплощение героини, проводят параллель с судьбой самой киноактрисы. Вивьен Ли состояла в стабильном браке, пока не встретила на пути эталонного красавца и звезду Лоуренса Оливье. Влюбленные связали себя узами брака, однако крепкого и долгого совместного будущего построить не сумели. На этом фоне у актрисы даже развилось биполярное расстройство психики.
Анна Каренина (1967)
Нашу версию знаменитого романа снимали почти 20 лет спустя, и она стала по-настоящему образцовой. Многогранный, сложный фильм режиссера Александра Зархи вошел в рейтинг самых посещаемых лент советского кинопроката.
Интересно, что главные роли в картине, Анны Карениной и Алексея Вронского, исполнили бывшие супруги — Татьяна Самойлова и Василий Лановой. И зрители, и критики до сих пор называют их идеальной парой, а Каренину в исполнении советской актрисы — одним из лучших воплощений литературного персонажа. К слову, остальной актерский состав получился не менее звездным и талантливым: на экране блистают Юрий Яковлев, Анастасия Вертинская, Майя Плисецкая, Николай Гриценко.
Анна Каренина (Anna Karenina, 1997)
Любопытно, что американскую версию любовной истории с многонациональным актерским составом снимали в Санкт-Петербурге и Москве, в том числе на базе «Ленфильма». Главных героев воплотили на экране утонченная француженка Софи Марсо и статный красавец Шон Бин.
Экранизация романа, как отмечали критики, получилась достаточно спорной из-за динамики повествования и расхождений с оригинальным сюжетом. Однако красота российских пейзажей, изумительное музыкальное сопровождение и проработанные шикарные костюмы заставили многих зрителей думать иначе.
Анна Каренина (Anna Karenina, 2012)
Одна из самых смелых интерпретаций романа была поставлена британцем Джо Райтом. Относительное новаторство в виде подчеркнутой театральности декораций, с одной стороны, принесло режиссеру немало комплиментов, а с другой — стало поводом для критики более консервативных зрителей. Тем не менее яркая картина стала событием киносезона: фильм получил премии «Оскар» и BAFTA за лучший дизайн костюмов, а также был номинирован за музыку, операторскую работу и работу художника-постановщика.
Роли главной троицы истории исполнили звезды первой величины — Кира Найтли, Джуд Лоу и Аарон Тейлор-Джонсон. Многие критиковали выбор англичанки Найтли за визуальное непопадание в образ, однако ее легкая, но пронзительная игра почти никого не оставила равнодушным.
Анна Каренина (2017)
За самую свежую адаптацию монументальной классики взялся опытный маэстро Карен Шахназаров, сведя на экране супругов Елизавету Боярскую и Максима Матвеева, изображающих на экране запретную страсть.
На выходе лента получила очень неоднородные отзывы критиков и зрителей, которые не оценили воплощение героини, назвав ее жесткой, грубой и попросту непохожей на книжный прототип. А вот экспериментальные отхождения от известного всем сюжета создатели компенсировали детальной проработкой атмосферы давно ушедшей эпохи. Несмотря ни на что, картина со звездным актерским составом — Виктория Исакова, Кирилл Гребенщиков, Виталий Кищенко — оставила свой след в бесконечной череде экранизаций и заставила посмотреть на историю под новым углом.