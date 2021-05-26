Кейт Миддлтон взяла на себя семейные обязанности покойного мужа Елизаветы II

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 12:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
12:06
Экономика
Премьер-министр Белоруссии допустил ограничение транзита для Запада
12:06
Политика
Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
12:05
Общество
Роскосмос отреагировал на инцидент с разрисованным вандалами «Бураном»
12:05
Общество
Петербуржцев предупредили об изменении работы станции метро «Нарвская»
12:04
Политика
Лукашенко заявил, что в ситуации с самолетом Ryanair думал о безопасности страны
12:04
Шоу-бизнес
Наргиз хочет засудить журналистку Лауру Джугелию за слова об алкоголизме
12:02
Общество
ЦБ РФ предложили выпустить купюры со Сталиным и Дзержинским для устрашения мошенников
Все новости
26 мая 12:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
12:06
Экономика
Премьер-министр Белоруссии допустил ограничение транзита для Запада
12:06
Политика
Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
12:05
Общество
Роскосмос отреагировал на инцидент с разрисованным вандалами «Бураном»
12:05
Общество
Петербуржцев предупредили об изменении работы станции метро «Нарвская»
12:04
Политика
Лукашенко заявил, что в ситуации с самолетом Ryanair думал о безопасности страны
12:04
Шоу-бизнес
Наргиз хочет засудить журналистку Лауру Джугелию за слова об алкоголизме
12:02
Общество
ЦБ РФ предложили выпустить купюры со Сталиным и Дзержинским для устрашения мошенников
Все новости

Кейт Миддлтон взяла на себя семейные обязанности покойного мужа Елизаветы II

Общество
Кейт Миддлтон взяла на себя семейные обязанности покойного мужа Елизаветы II
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 26 мая. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон взяла на себя полномочия принца Филиппа. Известно, что покойный муж королевы Елизаветы II помогал всем членам семьи в решении их проблем.

Супруга принца Уильяма будет прилагать все усилия, чтобы сохранить королевскую семью вместе. По информации в Сети, Миддлтон и ее муж могут стать более популярными кандидатами на престол, чем принц Чарльз и его жена Камилла, сообщает «Вечерняя Москва».

«Королевская семья понимает, что у них есть действительно важный ключевой игрок, и они ставят ее в центр внимания. Я думаю, что Кейт словно клей. Таким же и был всегда герцог Эдинбургский, который помогал решать семейные проблемы. Он был патриархом семьи», — сообщила журналист Vanity Fair Кэти Николь в эфире программы 60 Minutes.

Журналистка отметила, что для человека, который родился вне королевской семьи, Миддлтон отлично справляется со своими обязанностями, сообщает сайт 360tv.ru.

Отношения Кейт Миддлтон и ее супруга принца Уильяма многие считают идеальными. Друзья известной пары отметили, что секрет их отношений кроется в неустанной «работе» над ними. Несмотря на троих детей, герцогиня Кембриджская выглядит моложе своего возраста и всегда старается сохранять «химию» с любимым мужем.

Принц Уильям принц филипп миддлтон
Комментировать

Вернуться назад

Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 145463 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 117831 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 70364 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 68253 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
ФАН выяснил причину смерти известной российской актрисы Нины Шацкой
Общество 49036 23 мая 2021
ФАН выяснил причину смерти известной российской актрисы Нины Шацкой
Все новости / Общество / Кейт Миддлтон взяла на себя семейные обязанности покойного мужа Елизаветы II
Рейтинг@Mail.ru