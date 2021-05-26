Кейт Миддлтон взяла на себя семейные обязанности покойного мужа Елизаветы II

Лондон, 26 мая. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон взяла на себя полномочия принца Филиппа. Известно, что покойный муж королевы Елизаветы II помогал всем членам семьи в решении их проблем.

Супруга принца Уильяма будет прилагать все усилия, чтобы сохранить королевскую семью вместе. По информации в Сети, Миддлтон и ее муж могут стать более популярными кандидатами на престол, чем принц Чарльз и его жена Камилла, сообщает «Вечерняя Москва».

«Королевская семья понимает, что у них есть действительно важный ключевой игрок, и они ставят ее в центр внимания. Я думаю, что Кейт словно клей. Таким же и был всегда герцог Эдинбургский, который помогал решать семейные проблемы. Он был патриархом семьи», — сообщила журналист Vanity Fair Кэти Николь в эфире программы 60 Minutes.

Журналистка отметила, что для человека, который родился вне королевской семьи, Миддлтон отлично справляется со своими обязанностями, сообщает сайт 360tv.ru.

Отношения Кейт Миддлтон и ее супруга принца Уильяма многие считают идеальными. Друзья известной пары отметили, что секрет их отношений кроется в неустанной «работе» над ними. Несмотря на троих детей, герцогиня Кембриджская выглядит моложе своего возраста и всегда старается сохранять «химию» с любимым мужем.