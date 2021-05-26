Последний звонок для единственного выпускника прозвенел в Якутии

Михаил Кубарь был единственным одиннадцатиклассником Ынгинской школы Томпонского района Якутии. И вот, для парня прозвучал последний звонок.

Михаил Кубарь в первый класс поступал один. Позже у мальчика появились одноклассники, в затем, уже в средних классах к ним присоединились еще двое учеников. Таким образом состав вырос до пяти человек. С окончанием девятого класса часть ребят уехали для поступления в колледжи, а после десятого ушла и последняя одноклассница Михаила.

«Я остался один, отучился весь 11 класс, и все, сейчас буду сдавать экзамены. Экзаменов я не боюсь, потому что я готовлюсь к ним, и готовился», — говорит Михаил.

Выпускной год парень провел на индивидуальном обучении, учился в классе с одной партой, предназначенной исключительно для него. Выпускник рассказал, что одиночества не чувствовал, так как завел друзей из классов помладше, вместе с которыми вел активную школьную жизнь: принимал участие в соревнованиях, конкурсах и других мероприятиях.

«На переменах я выхожу в другие классы и сижу, например, в девятом, в десятом. Уже там много друзей. Мы участвуем на разных МПК, на соревнованиях выступаем, едем в библиотеки, музеи», — поделился парень.

Михаил не боится сдавать выпускные экзамены, так как старательно к ним готовился, а за активное участие в жизни школы и района Михаил получил стипендию от главы якутского села.