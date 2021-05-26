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26 мая 12:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
12:06
Экономика
Премьер-министр Белоруссии допустил ограничение транзита для Запада
12:06
Политика
Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
12:05
Общество
Роскосмос отреагировал на инцидент с разрисованным вандалами «Бураном»
12:05
Общество
Петербуржцев предупредили об изменении работы станции метро «Нарвская»
12:04
Политика
Лукашенко заявил, что в ситуации с самолетом Ryanair думал о безопасности страны
12:04
Шоу-бизнес
Наргиз хочет засудить журналистку Лауру Джугелию за слова об алкоголизме
12:02
Общество
ЦБ РФ предложили выпустить купюры со Сталиным и Дзержинским для устрашения мошенников
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Последний звонок для единственного выпускника прозвенел в Якутии

ФАН-ТВ
Последний звонок для единственного выпускника прозвенел в Якутии

Михаил Кубарь был единственным одиннадцатиклассником Ынгинской школы Томпонского района Якутии. И вот, для парня прозвучал последний звонок.

Михаил Кубарь в первый класс поступал один. Позже у мальчика появились одноклассники, в затем, уже в средних классах к ним присоединились еще двое учеников. Таким образом состав вырос до пяти человек. С окончанием девятого класса часть ребят уехали для поступления в колледжи, а после десятого ушла и последняя одноклассница Михаила.

«Я остался один, отучился весь 11 класс, и все, сейчас буду сдавать экзамены. Экзаменов я не боюсь, потому что я готовлюсь к ним, и готовился», — говорит Михаил.

Выпускной год парень провел на индивидуальном обучении, учился в классе с одной партой, предназначенной исключительно для него. Выпускник рассказал, что одиночества не чувствовал, так как завел друзей из классов помладше, вместе с которыми вел активную школьную жизнь: принимал участие в соревнованиях, конкурсах и других мероприятиях.

«На переменах я выхожу в другие классы и сижу, например, в девятом, в десятом. Уже там много друзей. Мы участвуем на разных МПК, на соревнованиях выступаем, едем в библиотеки, музеи», — поделился парень.

Михаил не боится сдавать выпускные экзамены, так как старательно к ним готовился, а за активное участие в жизни школы и района Михаил получил стипендию от главы якутского села.

якутия школа последний звонок выпускник
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