Зрелищный этап Ар-МИ-2021 завершился в Сибири

Участники всероссийского этапа конкурса «Отличники воинской разведки» соревновались в метании ножей, лопаток, гранат, состязались в стрельбе.

Соревнования прошли на базе учебного комплекса Новосибирского военного командного училища. Военные разведчики преодолевали заминированные участки поля, метали ножи, пехотные лопатки и учебные гранаты. Их задача — уничтожить силы условного противника. Все испытания проходили на точность и время. Участники конкурса стреляли по мишеням, многие из которых появлялись на несколько секунд. Расстояние до целей при этом колебалось от шести до 550 метров, в зависимости от вида оружия. В распоряжении бойцов были пистолет Макарова, снайперская винтовка Дегтярева, автомат Калашникова, пулемет РПК-74, ручной противотанковый гранатомет.

Победителей определяли по количеству набранных баллов. В метании ножей и пехотных лопаток первое место одержали участники команды Росгвардии, с гранатами лучше всего обошлись курсанты Новосибирского высшего военного командного училища.

Всего в рамках Армейских международных игр запланировано больше тридцати конкурсов. Состязания охватывают десятки стран.