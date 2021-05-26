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новостей
15:19
Общество
Эфир: Потеснит ли цифровое искусство настоящую живопись
15:18
Общество
Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
15:18
Происшествия
Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море
15:16
Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
15:15
Происшествия
В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину
15:13
Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
15:13
Общество
Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
15:13
Общество
Словакия разрешила применение российской вакцины «Спутник V»
15:11
Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
15:08
Общество
Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов
15:07
Политика
Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным
15:04
Шоу-бизнес
Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым
15:03
Спорт
Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею в Риге
15:02
Общество
ЕГЭ на подходе: родители стали источником стресса и тревоги детей
15:00
Армия
Глава минобороны Белоруссии указал на рост активности разведки НАТО у границ страны
15:00
Экономика
Аналитики назвали встречу Путина и Байдена в Женеве фактором укрепления рубля
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ФАН-ТВ
Зрелищный этап Ар-МИ-2021 завершился в Сибири
14:57
Общество
Жители Выборга сопроводили маму-утку с малышами до залива
14:55
Общество
Переболевшим COVID-19 россиянам назвали верный способ вернуть обоняние
14:55
Общество
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Зрелищный этап Ар-МИ-2021 завершился в Сибири

ФАН-ТВ
Зрелищный этап Ар-МИ-2021 завершился в Сибири

Участники всероссийского этапа конкурса «Отличники воинской разведки» соревновались в метании ножей, лопаток, гранат, состязались в стрельбе.

Соревнования прошли на базе учебного комплекса Новосибирского военного командного училища. Военные разведчики преодолевали заминированные участки поля, метали ножи, пехотные лопатки и учебные гранаты. Их задача — уничтожить силы условного противника. Все испытания проходили на точность и время. Участники конкурса стреляли по мишеням, многие из которых появлялись на несколько секунд. Расстояние до целей при этом колебалось от шести до 550 метров, в зависимости от вида оружия. В распоряжении бойцов были пистолет Макарова, снайперская винтовка Дегтярева, автомат Калашникова, пулемет РПК-74, ручной противотанковый гранатомет.

Победителей определяли по количеству набранных баллов. В метании ножей и пехотных лопаток первое место одержали участники команды Росгвардии, с гранатами лучше всего обошлись курсанты Новосибирского высшего военного командного училища.

Всего в рамках Армейских международных игр запланировано больше тридцати конкурсов. Состязания охватывают десятки стран.

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учения военные новосибирская область арми-2021
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