На решение проблемы питьевой воды в Саратовской области выделят 2,5 млрд рублей

Саратов, 26 мая. Правительство региона внесло законопроект о поправках в областной бюджет на 2021 год. На решение проблем с питьевой водой в районах планируется потратить дополнительные 2,5 млрд рублей. Напомним, ранее ФАН опубликовал расследование о плачевной ситуации с водой в саратовских деревнях.

«Решить данную проблему на 100 процентов практически невозможно, нечего пыль в глаза пускать. У нас регион находится в трех климатических зонах, включая полупустыни. Проблемы с водой в районах должны решать муниципальные власти, но и мы с себя ответственность не снимаем», — заявил губернатор Валерий Радаев.

Жительница села Быков Отрог Елена П. рассказала корреспонденту ФАН, что надеется на скорое разрешение проблемы с водой. Проживающие в селе люди уже несколько лет жалуются на грязную воду, которая идет с перебоями.

«Надеюсь, из этих миллиардов и нашему селу что-то достанется. В самом деле, мы же не хуже других, почему у нас отнимают право на чистую воду? Каждый месяц приходится фильтры менять, настолько все плохо с качеством воды», — отметила Елена.

В среду Саратов остался без холодной и горячей воды. Водоснабжение прервано из-за ремонтных работ на водопроводе.