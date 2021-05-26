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новостей
12:19
Политика
Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
12:06
Экономика
Премьер-министр Белоруссии допустил ограничение транзита для Запада
12:06
Политика
Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
12:05
Общество
Роскосмос отреагировал на инцидент с разрисованным вандалами «Бураном»
12:05
Общество
Петербуржцев предупредили об изменении работы станции метро «Нарвская»
12:04
Политика
Лукашенко заявил, что в ситуации с самолетом Ryanair думал о безопасности страны
12:04
Шоу-бизнес
Наргиз хочет засудить журналистку Лауру Джугелию за слова об алкоголизме
12:02
Общество
ЦБ РФ предложили выпустить купюры со Сталиным и Дзержинским для устрашения мошенников
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На решение проблемы питьевой воды в Саратовской области выделят 2,5 млрд рублей

Общество
На решение проблемы питьевой воды в Саратовской области выделят 2,5 млрд рублей
Федеральное агентство новостей  / 

Саратов, 26 мая. Правительство региона внесло законопроект о поправках в областной бюджет на 2021 год. На решение проблем с питьевой водой в районах планируется потратить дополнительные 2,5 млрд рублей. Напомним, ранее ФАН опубликовал расследование о плачевной ситуации с водой в саратовских деревнях.

«Решить данную проблему на 100 процентов практически невозможно, нечего пыль в глаза пускать. У нас регион находится в трех климатических зонах, включая полупустыни. Проблемы с водой в районах должны решать муниципальные власти, но и мы с себя ответственность не снимаем», — заявил губернатор Валерий Радаев. 

Жительница села Быков Отрог Елена П. рассказала корреспонденту ФАН, что надеется на скорое разрешение проблемы с водой. Проживающие в селе люди уже несколько лет жалуются на грязную воду, которая идет с перебоями. 

«Надеюсь, из этих миллиардов и нашему селу что-то достанется. В самом деле, мы же не хуже других, почему у нас отнимают право на чистую воду? Каждый месяц приходится фильтры менять, настолько все плохо с качеством воды», — отметила Елена. 

В среду Саратов остался без холодной и горячей воды. Водоснабжение прервано из-за ремонтных работ на водопроводе.

вода саратовская область вода россии
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