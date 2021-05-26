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26 мая 19:58
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новостей
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
19:21
Армия
США отправят на Ближний Восток авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана
19:18
Политика
Защита Пулатова рассказала о показаниях специалиста «Алмаз-Антея» по делу MH17
19:18
Общество
В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон
19:16
Экономика
Запрет поставок российского электричества на Украину оценили в Минэнерго
19:15
Общество
«Воздушная скорая» совершила первый полет на новом вертолете в Приморье
19:14
Общество
Трушкин случайно «подложил свинью» Норкину с его анекдотом о баптистах
19:14
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Экономист: Польшу напугало сближение ЕС и России из-за «Северного потока — 2»

Экономика
Экономист: Польшу напугало сближение ЕС и России из-за «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей  / 

Любые предложенные Польшей альтернативы для европейских потребителей — неконкурентны и неинтересны западному бизнесу. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Польша потеряла надежду

Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский возмутился «усилением энергетической зависимости» Европы от России после завершения проекта «Северный поток — 2».

«Судьба «Северного потока — 2» предрешена: он будет достроен. Американские санкции давали последнюю надежду на то, что проект удастся заблокировать», — рассказал он.

Польский политик заявил о необходимости увеличить оборонный бюджет страны из-за угроз, стоящих за появлением российского газопровода. При этом Сариуш-Вальский не уточнил, какую именно опасность «Северный поток — 2» несет для Польши.

Экономист: Польшу напугало сближение ЕС и России из-за «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат раскритиковал Соединенные Штаты. Они, по его мнению, начали идти на уступки в отношениях с Россией.

Отчаянная борьба

Как отметил Андрей Лобода, порядка 20 лет Варшава ведет отчаянную борьбу с зависимостью от российских энергоресурсов. К сожалению, не по экономическим, а по политическим причинам. Как успешная суверенная страна с высоким экономическим потенциалом Польша давно претворяет в жизнь программу по диверсификации поставок нефти и газа. Действительно, за последние три года доля российских компаний на польском энергетическом рынке сокращается, но остается весомой.

«В ноябре 2018 года польская государственная энергетическая компания PGNiG объявила о подписании контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с американской Cheniere Marketing International LLP. Таким образом, Польше предстоит до 2042 года закупить у американских партнеров около 39 млрд кубометров газа. В международных СМИ и в деловых кругах США и ЕС был очень заметный резонанс по этому поводу, который, по сути, подчеркивал, к сожалению, негативный резонанс в адрес России. На этом недружественном информационном фоне мало кто называл вещи своими именами: объем поставок газа по 20-летнему контракту уступает объему прокачки российского газа по трубопроводу «Северный поток» в Германию в течение одного года», — пояснил Андрей Лобода.

Экономист: Польшу напугало сближение ЕС и России из-за «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей  / 

По его словам, реальных конкурентов у российского газа на европейском энергорынке нет. Российское голубое топливо дешевле почти на 25%, оно всегда под рукой. Любые предложенные Польшей альтернативы для европейских потребителей — неконкурентны и неинтересны западному бизнесу. Похоже, что польских политиков серьезно пугает потенциальное сближение России и ЕС, а оно рано или поздно произойдет.

«У большинства россиян нет никакого негатива в адрес поляков. Это очень приятная и даже неожиданная реальность. Польша и Россия могли бы развивать культурные, образовательные и спортивные проекты. Серьезная и острая тема — охрана природы на Балтике, она затрагивает проблему не только Калининградской области, но и ее соседей — Польшу и Литву. Развитие сотрудничества в гуманитарной сфере могло бы стать связующей нитью между простыми гражданами, живущими от зарплаты до зарплаты и не имеющими доступа к большим деньгам в политике», — заключил Андрей Лобода.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020-й, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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россия сша польша северный поток - 2
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