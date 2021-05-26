Любые предложенные Польшей альтернативы для европейских потребителей — неконкурентны и неинтересны западному бизнесу. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Польша потеряла надежду

Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский возмутился «усилением энергетической зависимости» Европы от России после завершения проекта «Северный поток — 2».

«Судьба «Северного потока — 2» предрешена: он будет достроен. Американские санкции давали последнюю надежду на то, что проект удастся заблокировать», — рассказал он.

Польский политик заявил о необходимости увеличить оборонный бюджет страны из-за угроз, стоящих за появлением российского газопровода. При этом Сариуш-Вальский не уточнил, какую именно опасность «Северный поток — 2» несет для Польши.

Федеральное агентство новостей /

Депутат раскритиковал Соединенные Штаты. Они, по его мнению, начали идти на уступки в отношениях с Россией.

Отчаянная борьба

Как отметил Андрей Лобода, порядка 20 лет Варшава ведет отчаянную борьбу с зависимостью от российских энергоресурсов. К сожалению, не по экономическим, а по политическим причинам. Как успешная суверенная страна с высоким экономическим потенциалом Польша давно претворяет в жизнь программу по диверсификации поставок нефти и газа. Действительно, за последние три года доля российских компаний на польском энергетическом рынке сокращается, но остается весомой.

«В ноябре 2018 года польская государственная энергетическая компания PGNiG объявила о подписании контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с американской Cheniere Marketing International LLP. Таким образом, Польше предстоит до 2042 года закупить у американских партнеров около 39 млрд кубометров газа. В международных СМИ и в деловых кругах США и ЕС был очень заметный резонанс по этому поводу, который, по сути, подчеркивал, к сожалению, негативный резонанс в адрес России. На этом недружественном информационном фоне мало кто называл вещи своими именами: объем поставок газа по 20-летнему контракту уступает объему прокачки российского газа по трубопроводу «Северный поток» в Германию в течение одного года», — пояснил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, реальных конкурентов у российского газа на европейском энергорынке нет. Российское голубое топливо дешевле почти на 25%, оно всегда под рукой. Любые предложенные Польшей альтернативы для европейских потребителей — неконкурентны и неинтересны западному бизнесу. Похоже, что польских политиков серьезно пугает потенциальное сближение России и ЕС, а оно рано или поздно произойдет.

«У большинства россиян нет никакого негатива в адрес поляков. Это очень приятная и даже неожиданная реальность. Польша и Россия могли бы развивать культурные, образовательные и спортивные проекты. Серьезная и острая тема — охрана природы на Балтике, она затрагивает проблему не только Калининградской области, но и ее соседей — Польшу и Литву. Развитие сотрудничества в гуманитарной сфере могло бы стать связующей нитью между простыми гражданами, живущими от зарплаты до зарплаты и не имеющими доступа к большим деньгам в политике», — заключил Андрей Лобода.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020-й, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».