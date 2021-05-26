Лукашенко рассказал о подавлении волны неонацизма в стране

Минск, 26 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему необходимо было жестко подавить волну неонацизма в республике.

По его словам, это было необходимо сделать, чтобы ликвидировать подобные проявления на стадии зародыша. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в парламенте.

«Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны», — добавил он.

Ранее стало известно, что местные правоохранители задержали одного из создателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Этот ресурс признан экстремистским на территории Белоруссии.