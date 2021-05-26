Лукашенко рассказал о многоуровневом терроре в Белоруссии

Минск, 26 мая. Страны за пределами Белоруссии знали, что в самолете рейса Афины — Вильнюс находился террорист. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии прокомментировал инцидент с экстренной посадкой Ryanair и задержанием одного из основателей экстремистского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, а также незаконные протесты 2020 года. По его словам, ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым и многоуровневым террором.

В самолете находился террорист, подчеркнул Лукашенко. Об этом знали далеко за пределами республики. Президент призвал западных «защитников» ответить, на какие спецслужбы работали задержанные.