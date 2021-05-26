Два человека утонули во время рыбалки в Тульской области

Тула, 26 мая. Тела двух человек, которые считались пропавшими без вести с 21 мая, обнаружили на дне пруда, недалеко от деревни Большое Бизюкино Алексинского района Тульской области.

Двое мужчин 27 и 35 лет, по предварительным данным, приехали на рыбалку к пруду, сели в надувную лодку, отправились ловить рыбу и не вернулись. По факту исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Погибших нашли на расстоянии около 20 метров от берега. Их тела лежали на глубине около четырех метров. Видимых телесных повреждений на трупах погибших не было. Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

В номере гостиницы, расположенной в селе Юдино, обнаружили труп женщины с повреждениями в области лица и шеи, сообщал РИАМО. На месте работают следователи и криминалисты: они опрашивают сотрудников гостиницы, а также устанавливают обстоятельства инцидента.