Лена Миро объяснила, почему Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом

Вашингтон, 26 мая. Блогер Лена Миро считает, что рэперу Канье Уэсту повезло, если он закрутил роман с российской моделью Ириной Шейк. Она также высказался, для чего любовные отношения манекенщице.

Блогер перечислила причины, по которым знаменитая модель решила открыть свое сердце Канье Уэсту. По ее мнению, манекенщица — девушка в возрасте. Шейк, как считает Миро, не смогла построить карьеру в модельном бизнесе как Синди Кроуфорд или Клаудия Шиффер, поэтому ей нужно задуматься «о серьезном будущем».

Кроме того, рэпер — очень богатый. По подсчетам СМИ, у звезды хип-хопа порядка 2 млрд долларов.

«Учитывая его странности, парень просто нуждается в помощи — кто грамотно распорядиться такими деньгами, чтобы какой мошенник не обобрал рэпера? Только русская женщина способна войти в горящую после развода калифорнийскую избу, взвалить на себя коня, наивного исполнителя и спасти его состояние», — написала Лена Миро в «Живом журнале».

Кроме этого, Шейк — очень добрая женщина, считает блогер. По ее мнению, манекенщица всегда будет поддерживать возлюбленного, поэтому Уэсту очень повезло, если он, правда, начал встречаться с Шейк.

Сообщение о романе Шейк и Уэста появилось на днях. При этом никто из звезд не подтверждает и не опровергает эти сведения.