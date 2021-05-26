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10:53
Армия
Литовкин рассказал о неприятном казусе с военными ВС США на учениях Swift Responsе
10:52
Происшествия
Мертвую женщину в свитере с оленями нашли в Ленобласти
10:51
Происшествия
Представители компании «Амурское» назвали свою версию столкновения судов у Хоккайдо
10:50
Политика
Лукашенко рассказал об отказе Запада расследовать инцидент с Ryanair
10:46
Происшествия
В Петербурге полиция разыскивает двух преступников за кражу товара из магазина
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о подавлении волны неонацизма в стране
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о многоуровневом терроре в Белоруссии
10:42
Происшествия
Два человека утонули во время рыбалки в Тульской области
10:38
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом
10:38
Армия
Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»
10:38
Происшествия
Вандальное граффити с фразой «Юра, мы приехали» появилось на Байконуре
10:36
Происшествия
Видео со сбитой в Барнауле девочкой появилось в Сети
10:35
Политика
Меркель назвала сильными энергетические отношения Германии с Россией
10:35
ФАН-ТВ
26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
10:35
Политика
МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге
10:32
Происшествия
Склад на площади двух тысяч «квадратов» загорелся в Омске
10:31
Политика
Лукашенко заявил о законности действий при посадке самолета Ryanair
10:31
Политика
Лукашенко прокомментировал высылку сотрудников латвийского посольства
10:28
Армия
В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»
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Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»

Армия
Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»
ПолитРоссия

Москва, 26 мая. Российские конструкторы разрабатывают новейший боеприпас с урановым сердечником, которым вооружат танки «Армата», заявил военный эксперт Алексей Тарасов.

Уже сейчас в Западном военном округе проводятся испытания сверхсекретной версии танка Т-14. Как пишет издание «ПолитЭксперт», машина кардинально отличается от предшественницы. В частности для нее создают особые боеприпасы, которые позволят значительно расширить потенциал боевого применения этой техники.

Военный эксперт Алексей Тарасов, в свою очередь, отметил, что российские инженеры разрабатывают бронебойный снаряд с урановым сердечником. В настоящий момент специалисты корпорации «Росатом» как раз дорабатывают снаряд, который неофициально прозвали «урановым ломиком».

Предположительно, «Арматы» начнут оснащать таким боеприпасом в конце текущего года. Тем не менее на сегодняшний день отсутствует какая-либо официальная информация относительно характеристик разработки. Известно лишь то, что «урановый ломик» появится в двух калибрах — 125 мм и 152 мм.

Ранее редактор журнала The National Interest Крис Осборн утверждал, что российский танк T-14 «Армата» может представлять серьезную угрозу силам США и НАТО.

россия армата росатом тарасов
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