Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»

Москва, 26 мая. Российские конструкторы разрабатывают новейший боеприпас с урановым сердечником, которым вооружат танки «Армата», заявил военный эксперт Алексей Тарасов.

Уже сейчас в Западном военном округе проводятся испытания сверхсекретной версии танка Т-14. Как пишет издание «ПолитЭксперт», машина кардинально отличается от предшественницы. В частности для нее создают особые боеприпасы, которые позволят значительно расширить потенциал боевого применения этой техники.

Военный эксперт Алексей Тарасов, в свою очередь, отметил, что российские инженеры разрабатывают бронебойный снаряд с урановым сердечником. В настоящий момент специалисты корпорации «Росатом» как раз дорабатывают снаряд, который неофициально прозвали «урановым ломиком».

Предположительно, «Арматы» начнут оснащать таким боеприпасом в конце текущего года. Тем не менее на сегодняшний день отсутствует какая-либо официальная информация относительно характеристик разработки. Известно лишь то, что «урановый ломик» появится в двух калибрах — 125 мм и 152 мм.

Ранее редактор журнала The National Interest Крис Осборн утверждал, что российский танк T-14 «Армата» может представлять серьезную угрозу силам США и НАТО.