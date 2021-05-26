Вандальное граффити с фразой «Юра, мы приехали» появилось на Байконуре

Байконур, 26 мая. Неизвестные проникли на закрытую территорию космодрома Байконур и нарисовали граффити на недостроенном космическом корабле «Буран».

Вандалы на судне написали две фразы: «Юра, мы приехали» и «Прежде чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле». Пока личности злоумышленников неизвестны. Однако они оставили подписи, говорящие об авторстве рисунков. В соцсетях опубликовали фотографии, подтверждающие факт вандализма.

При этом в правоохранительных органах Байконура информация об инциденте не регистрировалась, сообщает источник ФАН, знакомый с ситуацией. Детали произошедшего уточняются. Вероятно, проверку организуют по факту публикации фото в Сети.