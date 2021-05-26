Видео со сбитой в Барнауле девочкой появилось в Сети

Барнаул, 26 мая. Иномарка совершила наезд на школьницу, неожиданно появившуюся на дороге. После ЧП девочку госпитализировали, однако потом ее отправили домой, где она продолжит лечение.

Девятилетняя девочка попала под колеса Nissan Primera на улице Сухэ-Батора. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

ДТП произошло днем 25 мая. Школьница внезапно появилась на проезжей части, выбежав из кустов. Водитель иномарки не успел среагировать и совершил наезд на несовершеннолетнюю.

Девочку доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства аварии.

Перепуганный водитель грузовика насмерть сбил пешехода под Иркутском и скрылся, писал ФАН. Жертвой аварии стал 56-летний мужчина из Тулуна.