Меркель назвала сильными энергетические отношения Германии с Россией

Берлин, 26 мая. Переговоры и дискуссии с Соединенными Штатами по вопросу газопровода «Северный поток — 2» еще состоятся, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

С соответствующим заявлением она выступила на брифинге по итогам саммита Евросоюза. По ее словам, немецкая сторона изначально приветствовала решение об отказе от части ограничительных мер в отношении «СП-2».

«Дискуссии и переговоры с Америкой по поводу «Северного потока — 2», конечно, еще будут (...) Потому что я в любом случае очень критично настроена против экстерриториальных санкций, неважно, где они вводятся», — подчеркнула Меркель.

Помимо этого, канцлер ФРГ добавила, что Берлин и Москва уже давно не находятся в односторонней энергетической зависимости от российской стороны, однако отношения двух государств в этой сфере сильны.

Ранее Меркель заявила, что Евросоюз не владеет данными о причастности Российской Федерации к инциденту с самолетом Ryanair в белорусской столице.