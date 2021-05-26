МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге

Москва, 26 мая. Министерство иностранных дел России прокомментировало замену российского флага в столице Латвии.

Как отметили в ведомстве, замена флага РФ является «неприкрытым неуважением» к государственной символике России. МИД пообещал сделать выводы, если это было осознанным выбором со стороны властей Латвии.

«Латвия стремится закрепиться в числе недружественных России государств», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова добавила, что Россия из-за инцидента с флагом в Латвии предприняла «соответствующие дипломатические демарши» в Москве и Риге.

Ранее власти Риги заменили флаги России на символику Олимпийского комитета РФ без вразумительной аргументации.